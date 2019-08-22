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В метро Киева начали запускать автоматы по продаже электронных билетов: как они работают

22 августа, 18:57

Мила Князьская-Ханова

Бело-голубой «киоск» уже работает на «Дарнице», в нем можно пополнить Kyiv Smart Card

В метро Киева начинают запускать новые бело-синие автоматы, в которых можно будет купить разовый билет с QR-кодом (они вскоре придут на смену жетонам), или пополнить Kyiv Smart Card. Отметим, что "будочки" уже давно стоят в фойе станций, однако подключенных – пока единицы.

Автоматы на станции метро "Олимпийская". Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

После того, как в подземке демонтировали старые оранжевые автоматы, продававшие жетоны, современных боксов стало больше. Правда, пока их все еще не подключают. И даже не распаковывают.

Один из входов на станцию метро "Контрактовая площадь".Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Недавно работающий автомат мы заметили на новом выходе со станции метро "Дарница" и решили проверить, как с его помощью можно оплатить проезд.

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Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Так, сейчас "будочка" предлагает приобрести или пополнить Kyiv Smart Card. Также предусмотрена продажа одноразовых билетов, но она пока не работает: возле иконки с услугой указано, что она будет запущена вскоре.

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Фото: "Сегодня"

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

В целом, покупка поездок на смарт-карту напоминает пополнение проездного на метро: в автомат, первым делом, нужно вставить карточку. Но есть отличие: если боксы, пополняющие карточки метро, вносят количество поездок согласно внесенной сумме денег, то бело-голубая "будочка" сначала запросит указать, сколько поездок нужно приобрести, и после этого покажет, какую сумму необходимо внести. За один сеанс можно приобрести максимум 50 поездок.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Сдачу "будочка" выдает в виде специального чека с 16-значным кодом, который позже можно использовать в этом же автомате, также на нем есть инструкция, как это сделать.

Фото: Мила Князьская-Ханова, "Сегодня"

Напомним, с начала ноября метрополитен полностью откажется от жетонов. Разовые поездки можно будет оплатить бумажными билетами с с QR-кодом, которые можно будет купить в бело-голубых автоматах. Также пройти в метро можно будет по проездному метрополитена, с помощью Kyiv Smart Card, которая также работает в трамваях, троллейбусах и больших коммунальных автобусах, а также заплатить картой с Pay Pass на желтых турникетах.

Ранее журналисты нашли автомат по продаже е-билетов, который не принимал банковские карточки для оплаты и купюры номиналом 500 гривен.

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Киев метро карточки автомат станции метро е-билет Kyiv Smart Card

Источник: Сегодня

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