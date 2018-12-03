Валидаторы в транспорте: стало известно, когда можно будет расплатиться банковской картой

В Киеве проезд в наземном общественном транспорте по банковской карте планируется с марта следующего года. Об этом сообщил директор Департамента информационных технологий Киевской городской государственной администрации Юрий Назаров.





Фото: Людмила Князьская-Ханова

Фото: Людмила Князьская-Ханова

Отметим, что на минувших выходных валидаторы в городских автобусах начали работать не только в тестовом режиме, но и в обычном. В частности, жители Оболони заметили работающий валидатор в автобусе №99, который курсирует от станции метро "Минская" до Диагностического центра.

"Система тестируется внутренними специалистами. В течение двух недель пассажиры смогут приобрести карточку или QR-код или мобильное приложение", – сообщил Назаров.

На уточняющий вопрос, где можно будет приобрести QR-код, чиновник ответил: "В терминалах по самообслуживанию, IВoх, "Привате" и других местах. Начнем со следующей недели".

Ранее мы писали, что маршрутки в Киеве хотят оборудовать валидаторами, водители против. Владельцы маршруток не хотят платить за дорогостоящее оборудование, а также не верят в честность граждан.

Кроме того, в ноябре в троллейбусе Киева пассажиры с удивлением обнаружили компостеры, обмотанные целлофановым пакетом. В "Киевпастрансе" тогда заявили, что это чьи-то шутки.