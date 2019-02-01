Вечные школьники: в Киеве студенты бесплатно ездят по поддельным документам, не боясь штрафов и наказаний

В соцсетях молодые люди хвастаются массовой безнаказанностью

Фото: Нацполиция

Вечные школьники: в Киеве студенты бесплатно ездят по поддельным документам, не боясь штрафов и наказаний Людмила Князьская-Ханова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/316/f7b/5c5316f7b96d1.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/316/f7b/5c5316f7b96d1.jpg 2019-02-01T08:14:00+02:00 Транспорт В соцсетях молодые люди хвастаются массовой безнаказанностью

В Киеве участились случаи транспортного мошенничества: молодые люди покупают ученические билеты и используют их в коммунальном транспорте для бесплатного проезда. На днях в одном из сообществ в Telegram разгорелась дискуссия об особенностях использования поддельных документов: по словам одного из липовых "школьников", за это может грозить серьезный штраф и даже тюремный срок.

"Купил себе ученический билет для бесплатных поездок на метро. Но прочитал в интернете, что если словят, то 6 месяцев в тюрьме, либо пятьдесят необлагаемых минимумов от доходов", – написал молодой киевлянин.



Как оказалось, любителей бесплатного проезда по поддельным ученическим билетам не так и мало. Сайт "Сегодня" выяснил, как молодые люди используют подделки и как с этим борются в столичном метро и "Киевпастрансе".

Истории киевлян: попадались контролерам, но штрафа избежали

Большинство липовых "школьников" - студенты младших курсов, которые все еще выглядят, как старшеклассники. Молодежь не скрывает: уголовной ответственности за использование поддельных документов не боятся, как и штрафов.

"Меня ловили один раз и одногруппников раз пять. Каждый раз одно и тоже: сдал ученический контролеру и 100 гривен штрафа за отсутствие билета. Чуть больше внимательности в транспорте, и все хорошо", – пишет пользователь, подписывающийся Dima.

При этом "школьники" признаются, что контролеры, когда ловят таких "зайцев", вызывают полицию. Однако правоохранители не спешат приезжать на мелкие вызовы, и максимальное наказание для любителей бесплатного проезда – это штраф и лишение липового документа.

"Ребята, меня ловили уже раз десять и все повторяется по стандарту, он вызывает полицию, говорит, что или я сейчас плачу штраф ему, или он вызывает полицию и я плачу в 2 раза больше полиции, в итоге я жду 15 минут никто не приезжает и он меня отпускает говорят что это был первый и последний раз", – рассказала пользователь Виктория.

"Был свидетелем такого случая: студент, держа в одной руке студенческий, предъявил контролеру ученический. Контролер ему говорит: мол, подделка твой ученический, сейчас буду вызывать полицию и за подделку привлекать. Парень на остановке вышел и спокойно ушел. А ученический остался у контролера", – пишет UT3ULJ.

Правда, чаще контролеры ограничиваются лишь устным замечанием, либо попросят оплатить стоимость проезда.

"Меня поймали на том, что у меня свидетельство просроченное – до 2016, а поймали 2018-го, и по идее должен был штраф платить. Но я включил дурака и в итоге сказали так не делать", – хвастается киевлянин под ником Medvezhonok.

При этом "зайцы" делятся опытом, что в наземном транспорте контролеры более бдительные, чем в метро.

"В троллейбусе лучше билет купить, если контроллеры. А в метро редко смотрят", – пишет Алена. "В метро полиция остановила и просто сказала купить жетон, и все", – рассказал Вася Цой.

В дискуссии участвовали и противники использования поддельных ученических.

"Сначала не платят за проезд, потом ругаются на общественный транспорт. Не нужно так", – написал Maksym K. "Не платим за проезд, но страна и политики плохие. Начните с себя. Не позорьтесь. Может проснетесь в другой стране?", – считает Костя Б.

Стоит отметить, что опасения инициатора дискуссии не беспочвенны: в 2017 году в столице на 20-летнего студента завели уголовное дело за использование поддельного ученического билета. Он пытался пройти по нему на станцию метро "Вокзальная", но контролер заподозрил, что документ у "школьника" фальшивый и вызвал на место полицейского "подземки". Правоохранитель также проверил у парня документы и обнаружил явные признаки подделки.

Молодой киевлянин объяснил полиции, что купил ученический билет по объявлению в соцсети, заплатив за него 200 гривен. Он встретился с продавцом, отдал ему свою фотографию, а на следующий день получил готовую фальшивку. Тогда уголовное производство открыли по ч. 4 ст. 358 УК (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). За это преступление предусмотрен штраф или лишение свободы сроком до двух лет.

Цена вопроса: ученические билеты свободно продаются в интернете

Мы нашли несколько предложений о продаже ученических билетов на популярном сайте бесплатных объявлений. Стоимость "готового документа" в среднем составляет 200-250 гривен. Некоторые продавцы предлагают "договориться о цене" и готовы выслать ученический по почте.

Также среди предложений – чистые бланки для школьных удостоверений. Тут стоимость ощутимо ниже: продавец готов продать незаполненный ученический билет за 25 гривен, либо обменять на "вкусняшки".

При этом часто "липовые" документы для любителей бесплатного проезда оказываются далеко не лучшего качества: размытые печати, сделанные на цветном принтере, контролеры в транспорте легко отличают от оригинала. Между тем, изготовление "липовых" ученических у некоторых дельцов уже стало налаженным "бизнесом". Так, можно встретить предложения от людей, утверждающих, что они – секретари в школах, и печати на школьных удостоверениях – настоящие, как и сами бланки удостоверений. Предлагают такие ученические билеты за 300-350 гривен.

Транспортники уверяют, что случаи поимки липовых школьников – единичны. Хотя сами любители бесплатных поездок по поддельным ученическим билетам утверждают обратное, хвастаясь, что ездят так месяцами.

Борьба с псевдошкольниками: ловят с полицией

Отметим, что согласно действующему законодательству Украины, право на бесплатный проезд для школьников не предусмотрено. Однако в столице Киеврада своим решением такое право предоставила учащимся общеобразовательных учебных заведений дневной формы обучения. Оно действует в метрополитене и коммунальном наземном транспорте, при условии предъявления ученического билета.

В "Киевпастрансе" нам рассказали, что случаи выявления контроллерами пассажирского транспорта поддельных ученических билетов единичны. Так, за ноябрь и декабрь 2018 года и за 15 дней января 2019 года таких случаев не было.

"Обычно поддельными ученическими билетами пользуются молодые люди, которые не учатся в школе и на вопрос контролера о месте учебы убегают, оставляя поддельный документ", – сообщили сайту "Сегодня" в коммунальном предприятии.

Также "Киевпастранс" сотрудничает с Национальной полицией и проводит проверки в общественном транспорте с целью выявления безбилетных пассажиров.

"Сотрудники полиции имеют полномочия устанавливать личность нарушителя, изымать документы, дающие право льготного проезда и имеют признаки подделки, принимать меры к нарушителям общественного порядка по закону. Во время таких совместных проверок были выявлены единичные случаи использования поддельных ученических билетов. Эти случаи являются одним из видов избежания оплаты проезда. Предприятие проводит проверки на маршрутах города", – сообщили в КП.

Тем временем, в столичном метрополитене отмечают, что контролеры на пропускных пунктах станций пропускают школьников бесплатно исключительно при предъявлении ученического билета в развернутом виде. Другие документы, в том числе наличие дневника или портфеля, права на бесплатный проезд не дают. При этом факт подделки документа могут обнаружить только работники полиции.

"В случае отсутствия продления срока действия билета на соответствующий год, печати или других признаков, которые вызывают сомнение у контролера, проход учащихся осуществляется путем оплаты проезда на общих основаниях. В случае возникновения конфликтных ситуаций, контролер станции осуществляет вызов работника полиции для предоставления разъяснений", – рассказали нам в подземке.

В метро также сообщили, что несколько раз в квартал на отдельных станциях проходят выборочные проверки правомерности использования пассажирами льготных документов – в том числе "Карточки киевлянина" и студенческих проездных. При выявлении нарушений правил льготного проезда – к примеру, если пассажир пытается воспользоваться чужой "Картой киевлянина", которая предоставляет льготы, такую карту могут заблокировать.

Напомним, в июне 2018 года работники КП "Киевпастранс" совместно с Национальной полицией провели первую проверку пассажиров наземного общественного транспорта на наличие проездных билетови действующих документов, дающих право на безбилетный проезд.

Как сообщили в "Киевпастрансе", во время проверки на 627 единицах наземного общественного транспорта обнаружили 152 безбилетных пассажиров. "Подобные проверки будут проводиться регулярно. При этом каждый раз будут меняться маршруты и время проверок", – отметили в КП.

Ранее в декабре 2018 года сообщалось, что за 10 месяцев прошлого года в общественном транспорте Киева выявили 30 215 безбилетников. Контролеры "Киевпастранса" выписали пассажирам без билетов штрафы более чем на 3 млн гривен. В "Киевпастрансе" на запрос депутата отметили, что наибольшее количество безбилетных пассажиров было зафиксировано в 2013 году. Тогда поймали 45 911 "зайцев" и выписали штрафов на сумму 1,4 млн грн.

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АВТОР: Людмила Князьская-Ханова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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