ФОТОФАКТ. Велосипедисты Киева устроили лежачий протест под КГГА

На акцию пришли несколько десятков людей

Facebook/Александр Пабат.

Велосипедисты Киева устроили лежачий протест под КГГА //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/a12/dee/5c8a12dee157f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/a12/dee/5c8a12dee157f.jpg 2019-03-14T10:45:00+02:00 Транспорт На акцию пришли несколько десятков людей

Столичные велосипедисты протестуют под зданием Киевской городской государственной администрации в столице в четверг, 14 марта.

Велосипедисты требуют после гибели велосипедиста Диаса Мужева, которого на Позняках на днях сбил автомобилист, наладить в городе велоинфраструктуру – объявить тендер на все 7 веломаршрутов, на проектирование которых выделил деньги Киевсовет. Также они требуют снизить максимально допустимую скорость движения для автомобилистов в столице до 50 км/ч.

На акции собрались несколько десятков велосипедистов, которые легли под зданием на ступенях рядом со своими велосипедами.

"Велосипедисты улеглись у входа в здание, чтобы привлечь внимание к высокому уровню смертности на дороге собратьев по способу передвижения. С другой стороны, "загорая" на граните в сегодняшних погодных условиях, они подвергают здоровье не меньшей опасности", – написал на своей странице в Facebook депутат Киевгорсовета Александр Пабат.

Напомним, что Киев лихорадит от масштабных аварий, которые происходят из-за высокой скорости и несоблюдения правил. С 25 февраля по 3 марта 2019 года в городе зафиксировано 697 дорожно-транспортных происшествий. За неделю на дорогах столицы получили ранения 29 человек, погибли четверо. Произошло 11 наездов на пешеходов, из них 4 – на пешеходных переходах. Ранены 3 мотоциклистов и 1 велосипедист.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " ФОТОФАКТ. Велосипедисты Киева устроили лежачий протест под КГГА". Другие Транспорт смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.