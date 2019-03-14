ФОТОФАКТ. Велосипедисты Киева устроили лежачий протест под КГГА
На акцию пришли несколько десятков людей
Столичные велосипедисты протестуют под зданием Киевской городской государственной администрации в столице в четверг, 14 марта.
Велосипедисты требуют после гибели велосипедиста Диаса Мужева, которого на Позняках на днях сбил автомобилист, наладить в городе велоинфраструктуру – объявить тендер на все 7 веломаршрутов, на проектирование которых выделил деньги Киевсовет. Также они требуют снизить максимально допустимую скорость движения для автомобилистов в столице до 50 км/ч.
На акции собрались несколько десятков велосипедистов, которые легли под зданием на ступенях рядом со своими велосипедами.
"Велосипедисты улеглись у входа в здание, чтобы привлечь внимание к высокому уровню смертности на дороге собратьев по способу передвижения. С другой стороны, "загорая" на граните в сегодняшних погодных условиях, они подвергают здоровье не меньшей опасности", – написал на своей странице в Facebook депутат Киевгорсовета Александр Пабат.
Напомним, что Киев лихорадит от масштабных аварий, которые происходят из-за высокой скорости и несоблюдения правил. С 25 февраля по 3 марта 2019 года в городе зафиксировано 697 дорожно-транспортных происшествий. За неделю на дорогах столицы получили ранения 29 человек, погибли четверо. Произошло 11 наездов на пешеходов, из них 4 – на пешеходных переходах. Ранены 3 мотоциклистов и 1 велосипедист.
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