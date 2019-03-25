"Виноват е-билет": сотрудникам "Киевпастранса" снова не платят зарплату

По словам работников, зарплату перечисляют маленькими частями

Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

"Виноват е-билет": сотрудникам "Киевпастранса" снова не платят зарплату Наталья Мамчур //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/877/135/5c98771356f93.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/877/135/5c98771356f93.jpg 2019-03-25T08:38:00+02:00 Транспорт По словам работников, зарплату перечисляют маленькими частями

Сотрудники КП "Киевпастранс" снова начали массово жаловаться на задержки в выплате заработной платы. Водители, кондукторы и работники разных подразделений говорят, что по состоянию на конец прошлой недели им не выплатили даже половины положенных денег за февраль, хотя по графику уже должен быть аванс за март.

"Перечисляют маленькими частями, по одной-две тысячи. Люди не могут ни за "коммуналку" заплатить, ни продукты купить. А ведь на предприятии многие работают семьями. Стоимость проезда повысили, аргументируя заботой о кадрах, а порядка все равно нет", — возмущаются работники.

В соцсетях даже намекают на организацию забастовки.

В руководстве "Киевпас­транса" говорят, что причина задержки… е-билет:

"Предприятие сейчас выплачивает зарплату сотрудникам за февраль в связи с внедрением новой автоматизированной системы оплаты проезда и неполной компенсацией за перевозку пассажиров льготных категорий по "Карточке киевлянина".

В КП уверяют, что в прошлом году после подорожания проезда работникам повысили зарплату на 25%, а в планах на этот год — еще 20% прибавки. Но на вопрос о том, сколько денег идет на зарплаты сотрудникам, здесь не отвечают.

Напомним, в 2018 году "Киевпастрансу" компенсировали 1,2 млрд грн из горбюджета за проезд льготников. Новая система оплаты проезда предполагает более точный учет пассажиров льготных категорий, на основе которого и будет выделяться компенсация.

Ранее мы писали, что Киеве уже полтора месяца в общественном транспорте работает е-билет. "Сегодня" узнали, с какими трудностями сталкиваются его пользователи и как их можно решить.

Также отметим, что валидаторы, установленные в прошлом году в салонах общественного транспорта в рамках внедрения электронного билета, начали считывать "карточки киевлянина". Теперь льготники, которые ими пользуются, обязаны регистрировать свою карту при каждой поездке.

Тем временем, в Киеве активно строят новые станции метро: через два года откроют две новые.

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АВТОР: Наталья Мамчур Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.