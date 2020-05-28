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Выход из карантина: когда и как заработает аэропорт "Киев"

28 мая, 16:30

Александр Марущак Александр Марущак

Самолеты начнут летать в страны, которые подтвердили открытие границ

Международный аэропорт "Киев" имени Игоря Сикорского планируют возобновить полеты уже с 16 июня. Сайт "Сегодня" узнавал, как будут работать "воздушные ворота Киева" после длительного простоя из-за карантина.

"У нас заявлено и стоит в плане полетов – начало работы 16 июня. Но все будет зависеть от ситуации с коронавирусом в целом по стране. Официально мы начинаем работу 15 июня, а с 16 числа уже начнут вылетать самолеты. Уже заявили полеты четыре компании: Wizz Air, Белавиа, ЛОТ Польские авиалинии и Мотор Січ. По Wizz Air – это все направления, которые были до карантина. Но летать они будут в те страны, которые точно подтвердили об открытии границ. Например, Великобритания, Австрия, Дания. На 18 и 19 июня уже есть рейсы", – рассказали сайту "Сегодня" в пресс-службе аэропорта.

Там отмечают, что в аэропорту "Киев", как и по всей стране, начинают жить по новым правилам.

"То, что авиакомпании и министерство охраны здоровья рекомендуют, мы будем строго выполнять. Это – обязательный температурный скрининг в аэропорту для всех пассажиров. Все сотрудники аэропорта и пассажиры должны быть в защитных медицинских масках, а сотрудники в перчатках, и по возможности в защитных очках. В аэропорту установлены защитные стекла, а также нанесена разметка по соблюдению безопасной дистанции не только в зонах контроля, но и в местах ожидания. Например, предусмотрена блокировка кресел в залах ожидания. Будут действовать новые правила обслуживания в кафе и ресторанах аэропорта. Уже проводиться массовая установка дезинфекторов, обработка всех помещений. Также в аэропорту будут звучать объявления диктора о важности соблюдения всех новых правил", – рассказали нам в аэропорту "Киев".

Будут введены ограничения и по перевозке пассажиров в автобусах, которые отвозят людей к самолетам.

"Все это дополнительная и финансовая нагрузка на аэропорт и авиакомпании, но она необходима в таких условиях и будет четко выполняться", – добавляют в аэропорту.

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Напомним, с 24 марта из-за всемирной эпидемии коронавируса украинцам пришлось на время забыть о туристических авиапутешествиях.

В Киеве с 23 марта останавливают пассажирские перевозки общественным транспортом. Автобусы, маршрутки и троллейбусы будут возить только работников экстренных служб, медиков, военных и полицейских, спасателей, работников аптек и продовольственных магазинов.

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Киев пассажиры авиалинии аэропорт Киев

Источник: Сегодня

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