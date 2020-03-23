Украинцам запретили вылетать в авиапутешествия

Из всех аэропортов страны остается работать только "Борисполь"

С завтрашнего дня из-за всемирной эпидемии коронавируса украинцы могут на время забыть о туристических авиапутешествиях.

Как сообщил у себя в Facebook министр инфраструктуры Владислав Криклий, соответствующий запрет Кабинета министров вступает в силу с полудня 24 марта.

"Только что приняли на правительстве. С завтрашнего дня в Украине будет работать только международный аэропорт "Борисполь". С 12:00 24 марта также будет запрещен вылет пассажиров в авиапутешествия с целью туризма", – сообщил министр, назвав такое решение "вынужденными мерами для предотвращения распространения коронавируса".

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На данный момент известно о 73 лаборатно подтвердившихся случаях инфицирования коронавирусом в Украине.

Напомним, что на прошлой неделе Кабинет министров Украины ввел общенациональный карантинна три недели – с 12 марта до 3 апреля. На это время закрыты учебные заведения, запрещены все массовые мероприятия, отменено авиа-, железнодорожное и межгородское транспортное сообщение.

В Киеве с 23 марта останавливают пассажирские перевозки общественным транспортом. Автобусы, маршрутки и троллейбусы будут возить только работников экстренных служб, медиков, военных и полицейских, спасателей, работников аптек и продовольственных магазинов.

При этом в Киеве временно прекратило работу метро, а с 23 марта остальной общественный транспорт – автобусы, троллейбусы, трамваи и маршрутки – перевозит только тех пассажиров, которые обеспечивают стратегические отрасли, то есть медиков, правоохранителей, сотрудников ЖКХ, продавцов продуктовых магазинов и оборонной отрасли.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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