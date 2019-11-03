Кратеры Луны и кольца Сатурна можно увидеть в киевских обсерваториях

В одной из обсерваторий до сих пор исследуют Солнце

Реклама

Увидеть Солнце, Луну, Сатурн, телескоп, которым открыли один из его спутников, а также метеорит – сверстник планеты Земля можно в обсерваториях Киева. Их две. Они работают преимущественно как музеи, впрочем, на главной до сих пор продолжаются исследования небесных тел.

Главная астрономическая обсерватория Киева притаилась в живописном Голосеевском лесу. За семьдесят пять лет существования, здесь исследовали едва ли не все звездное небо. Полвека назад с помощью ее крупнейшего телескопа французский астроном Дольфюс сделал открытие.

"Посетив наш телескоп и посмотрев на Сатурн, подтвердил открытие одного из спутников Сатурна. Десятого спутника – Януса", – рассказывает Виталий Шавловский, научный сотрудник обсерватории.

Гордость обсерватории – самый мощный в Украине солнечный телескоп, АЦУ 5. Благодаря ему исследуют Солнце. За последние пять лет оно остыло на целых пять градусов, говорит ученый Сергей Осипов. А еще именно он не понаслышке знает, какие беды могут натворить магнитные бури.

"Это одна из основных угроз для человечества. Техногенные катастрофы, связь, спутники, они очень зависят от него", – утверждает Сергуй.

Для зрителей новостей "Сегодня" показывают и главный экспонат обсерватории – старейший исследователь небесных тел, столетний астрограф. Им сделали более шесть тысяч фотопластинок с изображением звезд.

"Ставлю ее сюда, заряжаю кассету. Поставил, закрыл кассету, затворки, и как фотограф в детстве говорил: "Внимание, вылетает птичка", – объясняет хитрости работы с аппаратом Георгий Ковальчук, директор музея.

Есть в музее и самый настоящий метеорит, который посетителей притягивает словно магнит.

"Это метеорит, возраст которого 4,8 миллиарда лет. Возраст Земли и возраст метеорита одинаков", – отмечает Георгий.

Также новости "Сегодня" посмотрели на раритеты Астрономической обсерватории Киева, на Обсерваторной. В следующем году ей исполняется 175 лет. Именно здесь проходит Киевский меридиан – географические координаты столицы Украины.

"Их определили относительно других обсерваторий. Здесь был проведен Киевский меридиан. Единственное место на Земле, которое имеет право так называться", – объясняет Анатолий Казанцев, старший научный сотрудник обсерватории.

На нем стоит меридианный круг – прибор, которым по звездам следили еще в позапрошлом веке. Таких в мире осталось пять.

Лучше всего посещать обсерваторию ночью. В ближайшие недели в телескоп можно будет увидеть двойные звезды и звездные скопления, а в начале ноября – даже кратеры Луны и кольца Сатурна.

Напомним, ранее новости"Сегодня" писали о том, что на горе Поп Иван вандалы забрались в обсерваторию и повредили ценное оборудование. Стоимость поврежденного оборудования составила 600 тысяч гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама