На горе Поп Иван вандалы забрались в обсерваторию и повредили ценное оборудование

Вандалы повредили систему громоотвода на обсерватории. Фото: observatorium.pnu.edu.ua

В обсерватории на горе Поп Иван Черногорский вандалы повредили оборудование стоимостью в 600 тысяч гривен. Как оказалось, "туристы" взобрались на медную крышу здания и повредили систему громоотвода.

Как сообщает международный научный центр "Обсерватория", инцидент произошел 22 августа.

"22 августа в обсерватории на горе Поп Иван неизвестные совершили акт вандализма. Они залезли на медную крышу здания и повредили систему громоотвода", – говорится в сообщении.

Как сообщается, вандалы вели себя вызывающе, не обращая внимание на дежурных спасательного поста, которые пытались их остановить. Действия парней зафиксировали, их фото уже переданы в полицию.

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Также отмечается, что здание обсерватории на горе Поп Иван закрыто для посещения туристами, поскольку ведутся ремонтно-реставрационные работы по его восстановлению.

Астрономическая и метеорологическая обсерватория на вершине Поп Иван, также называемая "Белый Слон", – самое высоко расположенное сооружение в Украине, где постоянно жили и работали люди (2028 м над уровнем моря).

Она действовала в 1938-1941 годах. Расположена на территории Верховинского района Ивано-Франковской области. Обсерватория является памятником архитектуры местного значения.

Напомним, в прошлом году в ночь на 23 июня на высокогорье Карпат выпал снег. В то же время в Раховском районе Закарпатской области был разбит детский палаточный лагерь, в котором отдыхали 27 детей. Для оказания помощи туристам были привлечены две поисково-спасательные группы в составе восьми человек личного состава и три единицы техники.

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Спасатели добирались почти семь часов к группе детей, чей палаточный лагерь на горе Близница засыпало снегом . Детям принесли теплые одеяла и согрели горячим чаем. Потом помогли им спуститься и доставили в село Квасы Раховского района. После этого ребят планировали разместить в одном из хостелов Раховского района.

Также мы писали, что в этом году в Карпатах на Пасхальные праздники выпал снег.

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