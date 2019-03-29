Куда пойти в Киеве на выходных 30-31 марта

В городе покажут яркий уличный спектакль, проведут барахолку и приглашают на выставки

Куда пойти в Киеве на выходных 30-31 марта Мила Князьская-Ханова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e4d/9e3/5c9e4d9e3ee80.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e4d/9e3/5c9e4d9e3ee80.jpeg 2019-03-29T18:54:00+02:00 Куда пойти В городе покажут яркий уличный спектакль, проведут барахолку и приглашают на выставки

В Киеве грядут последние выходные марта. Самое время отдохнуть и сходить куда-нибудь с друзьями или семьей. На уикенд в столице намечается много интересного, так что скучать не придется! "Сегодня" подготовили гид по интересным событиям в городе, на многие из которых можно попасть бесплатно.

Открытие фестиваля "Французская весна" (Софийская площадь)

В субботу, 30 марта, в 20:30, киевлян и гостей города ждет феерическое представление "Садовница Мю и кинематика флюидов" от воздушно-циркового коллектива Transe Express. Музыка, визуальные образы, невероятные акробатические трюки захватят сердца зрителей, обещают организаторы.

"Сюжет спектакля разворачивается вокруг похожей на цветок оригинальной конструкции, открывается, как огромная музыкальная шкатулка. Созданное новой командой художников с участием опытных участников коллектива, это представление предлагает небесно-воздушную феерию, где музыка, визуальные образы, невероятные акробатические трюки захватят сердца зрителей", – рассказали они.

Вход на уличный спектакль – свободный.

Конное шоу ("Парк Киевская Русь", с. Копачев)

Древний Киев приглашает провести выходные 30 и 31 марта весело и познавательно, окунувшись в атмосферу Киевской Руси. Так, в Княжестве пройдет шоу-программа "Мир лошадей", которая познакомит гостей с этими прекрасными животными. Посетители узнают много нового и интересного о происхождении пород, их особенностях. А также о том, какую роль в истории человечества сыграли представители этих пород и о том, какие выдающиеся исторические личности считали их своими боевыми друзьями. К лошадям можно будет подойти, погладить, сфотографироваться с ними и проехать на них верхом или в экипаже.

Все кони прошли курс дрессировки, чтобы с успехом принимать участие в конных шоу не только в Украине, но и за рубежом. И в эти дни лошади покажут гостям Княжества свои умения в тандеме с опытными наездниками, актерами-каскадерами.

Веселья добавит комедийная постановка "Малый бабский батальон", которая с юмором поведает о жизни в Киевской Руси и об отношениях между слабым и сильным полами в те времена.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется в 13:30, продлится до 18:00. Парк расположен недалеко от Киева – всего в 45 минутах езды – в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Маршрутки курсируют из Киева от станции метро "Выдубичи" (выход из метро в сторону супермаркета "Фуршет") согласно расписанию на сайте.

Цена билета: полный билет для взрослого – 170 грн., для пенсионеров и студентов – 150 грн., для детей школьного возраста – 60 грн., для дошкольников – бесплатно.

Выставка живописи "Японские мотивы" (Украинский-Японский центр КПИ, проспект Победы)

Художница Татьяна Самсонова часто путешествует. На этой выставке можно увидеть часть работ из других стран.

"Восточная живопись в свое время стал для художницы духовной практикой, медитацией. Она считает, что в отличие от европейской живописи, в восточном – очень важная форма каждого штриха, а он, в свою очередь, зависит от внутреннего состояния", – рассказали организаторы.

Также на выставке можно будет приобрести одно из полотен художницы. Деньги за картину пойдут на протезирование раненых бойцов АТО и на лекарства для медиков на передовой.

Посетить выставку можно в субботу с 11: 00-18: 00, воскресенье – выходной. Вход – свободный.

Free Market в Кощее (Coschey Local DIY, ул. Ярославская, 4б)

В субботу, 30 марта с 14:00 будет проходить необычная барахолка: все желающие могут принести свои ненужные вещи – одежду, обувь, бытовые предметы/приборы, книги, картины и все то, что, может стать полезным для других. Также все желающие могут взять себе совершенно бесплатно то, что им понравится. Все вещи, которые останутся, организаторы отправят в центры помощи беженцам в Киеве.

"Если у вас не получается посетить наш фримаркет, но у вас есть ненужные вещи (и вы проживаете в Киеве), сообщите нам сюда (https://www.facebook.com/darridah), и мы постараемся забрать их, и привести на Free Market", – сообщили активисты.

Скандинавские велохроники (Urban Space 500, ул. Б, Гринченко, 9)

В воскресенье, 31 марта, в 10.30 Ассоциация велосипедистов Киева приглашает на встречу с Александром Богачевским-Мишевским, который проехал на велосипеде 5000 км по Скандинавии.

Путешественник расскажет о своих приключениях на маршруте Копенгаген-Нордкап-Хельсинки, особенности стран, в которых он побывал – менталитет, привычки, культуру, национальную кухню – а также поделится лайфхаками: что из вещей, кроме велоаксессуаров, пригодится в этих странах.

Событие будет интересно всем, кто любит путешествия и велосипеды или только собирается открывать для себя широкий мир на двухколесном транспорте.

Для участия необходимо зарегистрироваться: goo.gl/ZX1zWp

Вход свободный. Во время встречи можно будет заказать чай, кофе и десерты. 80% от прибыли ресторана будут направлены на поддержку некоммерческих проектов, направленных на развитие Киева.

Ранее мы рассказывали о знаменитых зданиях и особняках столицы, вход в которые ограничен. Так, мы побывали в царстве денег – старинном здании Национального банка Украины на улице Институтской, 9.

Также мы разбирались в том, здания каких архитектурных стилей можно найти в Киеве. О красивейших зданиях, украшенных необычной объемной лепниной, скульптурами в виде мистических животных и чудовищ можно прочитать в материале: Изюминки архитектуры в Киеве: ТОП зданий в стиле модерн.

Напомним, в начале марта артисты из Одесского театра оперы и балета сыграли танцевальный спектакль в аэропорту Нью-Йорка. Как это было – смотрите в видео "Сегодня".

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АВТОР: Мила Князьская-Ханова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.