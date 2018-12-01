Самые красивые здания Киева: в здании Нацбанка пахло розами, а при нацистах тут был обменник

Сегодня, 01:00

Особняк на Институтской 113 лет хранит денежные тайны, а за посетителями наблюдают античные боги и покровитель столицы Михаил

  • Холл банка. Здание поражает своей красотой с самого входа
  • Операционный зал. Здесь проходят все важные банковские операции, связанные с деньгами Украины
  • Античные боги. Зал украшают великолепные скульптуры Гермеса, Деметры, Афины Паллады и Гефеста
  • Античные боги. Зал украшают великолепные скульптуры Гермеса, Деметры, Афины Паллады и Гефеста
  • Античные боги. Зал украшают великолепные скульптуры Гермеса, Деметры, Афины Паллады и Гефеста
  • Античные боги. Зал украшают великолепные скульптуры Гермеса, Деметры, Афины Паллады и Гефеста
  • Потолок. Лик архистратига Михаила заменил советский герб
  • Цветные витражи на окнах
  • Беседка во дворе Нацбанка
  • Хата. Во дворе Нацбанка — построили во времена Независимости
  • Внутри хатынки. Можно провести переговоры и даже перекусить
Холл банка. Здание поражает своей красотой с самого входа
Операционный зал. Здесь проходят все важные банковские операции, связанные с деньгами Украины
Античные боги. Зал украшают великолепные скульптуры Гермеса, Деметры, Афины Паллады и Гефеста
Античные боги. Зал украшают великолепные скульптуры Гермеса, Деметры, Афины Паллады и Гефеста
Античные боги. Зал украшают великолепные скульптуры Гермеса, Деметры, Афины Паллады и Гефеста
Античные боги. Зал украшают великолепные скульптуры Гермеса, Деметры, Афины Паллады и Гефеста
Потолок. Лик архистратига Михаила заменил советский герб
Цветные витражи на окнах
Беседка во дворе Нацбанка
Хата. Во дворе Нацбанка — построили во времена Независимости
Внутри хатынки. Можно провести переговоры и даже перекусить

Мы продолжаем знакомить со знаменитыми зданиями и особняками столицы, вход в которые ограничен. На этот раз мы побывали в царстве денег — старинном здании Национального банка Украины на улице Институтской, 9.

Фасад здания банка имеет розовый цвет и белый декор. Его украшают необычные символы и знаки. Например, грифоны — мистические существа, которые, по легендам, охраняли золотые копи скифов. На балконах — львы, воплощающие могущество. Можно увидеть на фасаде и псевдогербы различных сфер деятельности: транспорт символизируют якорь, колесо и крылья, сельское хозяйство — цепь и снопы колосьев. В оговоренное время останавливаемся под портиком Нацбанка, где установлены банковские часы.

Зайдя внутрь, понимаем, что с охраной тут все очень строго. Полюбовавшись убранством холла и красивым орнаментом на потолке, проходим тщательный досмотр на металлоискателе, а после этого, пройдя через массивные двери, попадаем в коридор, который ведет к гигантскому Операционному залу, где проходят все денежные операции страны. Между колоннами установлена памятная табличка в честь архитектора Александра Кобелева — создателя здания и членов строительной комиссии. Стеклянный потолок зала украшает восстановленный цветной витраж с ликом архистратига Михаила, покровителя Киева, в латах римского полководца. Это третье изображение на стеклянном потолке за всю историю существования здания, выполненное львовскими мастерами в 2006 году. Первое не пережило реконструкции 1934 года, а второе появилось в 1995 году после капремонта Операционного зала, до этого на потолке был советский герб. Изображение архистратига Михаила, кстати, можно найти и на фасаде здания.

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На удивление в зале многолюдно — работают почти все 38 окошек операторов. Чтобы увидеть все с высоты, поднимаемся на уровень второго этажа. Нам разрешают прогуляться по балкону. Вид оттуда захватывающий, кажется, что сейчас, как в старину, из дверей выйдет строгий глава банка в смокинге, с сигарой в руке, и мы услышим, как он отдает распоряжения служащим... За всем происходящим в банке наблюдают античные боги в виде скульптур. Гермес помогает в получении прибыли и торговли, Деметра покровительствует земледельцам, Афина дарит мудрость, а Гефест помогает оттачивать мастерство.

В здании на удивление очень чистый воздух — работает отличная система вентиляции. А в старину тут пахло... розами. Воздухозаборники поставляли его в здание от розария, который был разбит во внутреннем дворе банка. Сейчас там нет розария, но есть уютная беседка, фонтан, а возле него крестьянская хата с журавлем. Помещение служит переговорочной для сотрудников.

Увы, нам не удалось попасть в зал заседаний Нацбанка, там как раз проходило важное совещание. Также в здании работает Музей денег Национального банка, а записаться на бесплатную экскурсию можно на сайте Национального банка.

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Напомним, ранее мы разбирались в том, здания каких архитектурных стилей можно найти в Киеве. О красивейших зданиях, украшенных необычной объемной лепниной, скульптурами в виде мистических животных и чудовищ можно прочитать в материале: Изюминки архитектуры в Киеве: ТОП зданий в стиле модерн
Нацбанк, Архитектура, здание, здания, особняк, фасад, витраж, архитектурные стили
Автор:

Александр Марущак

Источник:

"Сегодня"

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