Самые красивые здания Киева: в здании Нацбанка пахло розами, а при нацистах тут был обменник

Мы продолжаем знакомить со знаменитыми зданиями и особняками столицы, вход в которые ограничен. На этот раз мы побывали в царстве денег — старинном здании Национального банка Украины на улице Институтской, 9.

Фасад здания банка имеет розовый цвет и белый декор. Его украшают необычные символы и знаки. Например, грифоны — мистические существа, которые, по легендам, охраняли золотые копи скифов. На балконах — львы, воплощающие могущество. Можно увидеть на фасаде и псевдогербы различных сфер деятельности: транспорт символизируют якорь, колесо и крылья, сельское хозяйство — цепь и снопы колосьев. В оговоренное время останавливаемся под портиком Нацбанка, где установлены банковские часы.

Зайдя внутрь, понимаем, что с охраной тут все очень строго. Полюбовавшись убранством холла и красивым орнаментом на потолке, проходим тщательный досмотр на металлоискателе, а после этого, пройдя через массивные двери, попадаем в коридор, который ведет к гигантскому Операционному залу, где проходят все денежные операции страны. Между колоннами установлена памятная табличка в честь архитектора Александра Кобелева — создателя здания и членов строительной комиссии. Стеклянный потолок зала украшает восстановленный цветной витраж с ликом архистратига Михаила, покровителя Киева, в латах римского полководца. Это третье изображение на стеклянном потолке за всю историю существования здания, выполненное львовскими мастерами в 2006 году. Первое не пережило реконструкции 1934 года, а второе появилось в 1995 году после капремонта Операционного зала, до этого на потолке был советский герб. Изображение архистратига Михаила, кстати, можно найти и на фасаде здания.

На удивление в зале многолюдно — работают почти все 38 окошек операторов. Чтобы увидеть все с высоты, поднимаемся на уровень второго этажа. Нам разрешают прогуляться по балкону. Вид оттуда захватывающий, кажется, что сейчас, как в старину, из дверей выйдет строгий глава банка в смокинге, с сигарой в руке, и мы услышим, как он отдает распоряжения служащим... За всем происходящим в банке наблюдают античные боги в виде скульптур. Гермес помогает в получении прибыли и торговли, Деметра покровительствует земледельцам, Афина дарит мудрость, а Гефест помогает оттачивать мастерство.

В здании на удивление очень чистый воздух — работает отличная система вентиляции. А в старину тут пахло... розами. Воздухозаборники поставляли его в здание от розария, который был разбит во внутреннем дворе банка. Сейчас там нет розария, но есть уютная беседка, фонтан, а возле него крестьянская хата с журавлем. Помещение служит переговорочной для сотрудников.

Увы, нам не удалось попасть в зал заседаний Нацбанка, там как раз проходило важное совещание. Также в здании работает Музей денег Национального банка, а записаться на бесплатную экскурсию можно на сайте Национального банка.

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