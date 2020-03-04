На Крещатике пройдет женская автогонка

8 марта с 10:00 до 21:00 в центре столицы традиционно состоятся соревнования по авторалли для женщин. Большое женское ралли пройдет на улице Крещатик – от улицы Богдана Хмельницкого до улицы Прорезной, сообщает КГГА.

В соревнованиях могут принимать участие исключительно женские экипажи – пилот и штурман. Но даже без особых навыков каждый сможет стать первым или вторым водителем – этому научат специалисты Киевского городского автомотоклуба.

Каждый год организаторы гонки дополняют Большое женское ралли новой схеме слалома на специальных участках. Также пройдет отдельный зачет и для девушек на электромобилях.

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Напомним, по случаю 8 Марта в Киеве состоятся праздничные мероприятия, которые продлятся 5 дней. Празднование начнется театральными премьерами и музыкальными концертами уже 5 марта и продлится до 9 марта.

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Кстати, в 2020 году 8 Марта приходится на воскресенье. Благодаря этому дополнительный выходной день автоматически переносится на следующий за ним понедельник, 9 марта. Так что нас ждут длинные выходные и можно будет отдохнуть три дня подряд – с субботы, 7 марта, по понедельник, 9 марта.

Тем временем журналисты "Сегодня" выяснили, во сколько обойдется букет тюльпанов к празднику. Подробности – в нашем сюжете:

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