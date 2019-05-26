Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Новости в Киеве Больше  Куда пойти

Новый пешеходный мост в Киеве: как выглядит новая достопримечательность после открытия

26 мая, 15:19

По строению гуляют сотни людей, а на стеклянном полу играются дети

Фото: Мила Князьская-Ханова

В Киеве вечером 25 мая торжественно открыли новый велопешеходный мост, который соединяет парк на Владимирской горке и площадь под аркой Дружбы народов. Официального имени у мостика пока нет, но в народе его уже успели окрестить "селфи-мостом". Прозвище полностью оправдано: в воскресенье, 26 мая, с самого утра на мосту – сотни человек, которые пришли, чтобы сфотографироваться на фоне видов Киева и посмотреть на необычный стеклянный пол, который находится на нескольких участках переправы.

Особенно он популярен у детей: малыши бесстрашно прыгают по прозрачному покрытию, садятся на него и с интересом рассматривают проезжающие внизу машины. Стеклянный пол за сутки уже выглядит заметно поцарапанным, а урны, установленные на мосту, не справляются с количеством выброшенного мусора.

Также немало гостей возле нового фонтана, который расположен возле входа на мост со стороны Владимирской горки. Возле него также есть огромный газон, на котором с удовольствием отдыхают люди.

Напомним, во время празднование дня Киева в столице открыли новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов. На открытие пришло несколько сотен человек. Длина моста почти 212 метров. Мост опирается на 4 опоры, высота наибольшей 32 метра, а самой низкой – 22 метра.


Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Киев, арка дружбы народов, Владимирская горка, пешеходный мост

Вы сейчас просматриваете новость " Новый пешеходный мост в Киеве: как выглядит новая достопримечательность после открытия". Другие Куда пойти смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Мила Князьская-Ханова

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Новый пешеходный мост в Киеве от самоубийц закроют стеклом

8 мая, 15:13

Вокруг объекта засыпают котлованы и ждут высадки деревьев

Достроили пешеходный мост: как сейчас выглядит новая достопримечательность Киева

26 апреля, 14:27

Сейчас на конструкциях начинаются отделочные работы, до открытия остался месяц

ФОТОФАКТ. Новый пешеходный мост: первые фотографии с высоты опоры

27 марта, 21:59

На мост установили первую плиту

Новый пешеходный мост в Киеве: как проходит стройка

13 марта, 08:48

Люди гуляют под кранами и бурами, несмотря на опасность и запрет

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Гостюхин признался в двойном гражданстве

У внучки сенатора-олигарха отобрали «победу» в шоу «Голос. Дети»

5 важных советов как научиться откладывать деньги правильно

Прионная болезнь: почему в России не ставится диагноз

Кокорин - Мамаев: видео оглашения приговора

5 простых способов продлить молодость кожи

Клишина: У меня российское гражданство и менять его не собираюсь

​​​​​​​Какой диетой запомнился Лагерфельд

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

Сегодня, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Зонты не прячьте: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:25

В понедельник, 27 мая сухо будет только в центре и на юге

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

Вчера, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Когда в Украине улучшится уровень жизни: тревожный прогноз от Всемирного банка

24 мая, 07:51

Эксперты ВБ подсчитали, что уровень капитала на одного работника в Украине остался на уровне 90-х годов прошлого века

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны

В Австралии футболист эффектно исполнил одиннадцатиметровый удар
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь