Новый пешеходный мост в Киеве: как выглядит новая достопримечательность после открытия

По строению гуляют сотни людей, а на стеклянном полу играются дети

Фото: Мила Князьская-Ханова

В Киеве вечером 25 мая торжественно открыли новый велопешеходный мост, который соединяет парк на Владимирской горке и площадь под аркой Дружбы народов. Официального имени у мостика пока нет, но в народе его уже успели окрестить "селфи-мостом". Прозвище полностью оправдано: в воскресенье, 26 мая, с самого утра на мосту – сотни человек, которые пришли, чтобы сфотографироваться на фоне видов Киева и посмотреть на необычный стеклянный пол, который находится на нескольких участках переправы.







































Особенно он популярен у детей: малыши бесстрашно прыгают по прозрачному покрытию, садятся на него и с интересом рассматривают проезжающие внизу машины. Стеклянный пол за сутки уже выглядит заметно поцарапанным, а урны, установленные на мосту, не справляются с количеством выброшенного мусора.

Также немало гостей возле нового фонтана, который расположен возле входа на мост со стороны Владимирской горки. Возле него также есть огромный газон, на котором с удовольствием отдыхают люди.

Напомним, во время празднование дня Киева в столице открыли новый пешеходно-велосипедный мост между Владимирской горкой и Аркой дружбы народов. На открытие пришло несколько сотен человек. Длина моста почти 212 метров. Мост опирается на 4 опоры, высота наибольшей 32 метра, а самой низкой – 22 метра.

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