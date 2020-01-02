Офис президента приглашает всех желающих на бесплатный каток

За атмосферой праздника всех приглашают на Банковую. Там, прямо под Офисом президента расположился каток. Корреспонденты новостей "Сегодня" не упустили возможности покататься. И рассказали, какая там атмосфера и есть ажиотаж ли на президентской ледовой площадке.
Людей много. И каждый час их, кажется, только больше. Приходят преимущественно с детьми. И малыши оказываются гораздо искуснее своих родителей. Они без страха выходят на лед, не боятся разгоняться и буквально лететь на скорости. А есть и такие, которые выписывают коньками настоящие фигурные па. Малыши от такого развлечения преимущественно в восторге.
Сам каток небольшой. Покататься одновременно могут не более сорока человек. Это ради безопасности. Чтобы избежать скопления и травм. Вход бесплатный. Как и прокат коньков. Их можно взять в надувном шатре. А потом обменять на жетон на входе. Коньки новые. Размеры любые. Наименьший – двадцать седьмой. Самый большой – 47
Работает каток уже неделю. Открывается в 10 часов утра. "Час пик" начинается после обеда. Сеанс длится час, затем перерыв 30 минут. Это нужно, чтобы почистить лед. И подготовить его для желающих продемонстрировать свои умения, или тех, кто только пытается освоить коньки.
Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, где можно покататься на коньках в Киеве этой зимой. Ведь крытые, открытые, платные, бесплатные – с недавних пор зимние покатушки стали очень популярным развлечением для детей и взрослых.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк