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Офис президента приглашает всех желающих на бесплатный каток

2 января, 19:07

Покататься одновременно могут всего 40 человек, зато сеанс длится целый час

За атмосферой праздника всех приглашают на Банковую. Там, прямо под Офисом президента расположился каток. Корреспонденты новостей "Сегодня" не упустили возможности покататься. И рассказали, какая там атмосфера и есть ажиотаж ли на президентской ледовой площадке.

Людей много. И каждый час их, кажется, только больше. Приходят преимущественно с детьми. И малыши оказываются гораздо искуснее своих родителей. Они без страха выходят на лед, не боятся разгоняться и буквально лететь на скорости. А есть и такие, которые выписывают коньками настоящие фигурные па. Малыши от такого развлечения преимущественно в восторге.

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Сам каток небольшой. Покататься одновременно могут не более сорока человек. Это ради безопасности. Чтобы избежать скопления и травм. Вход бесплатный. Как и прокат коньков. Их можно взять в надувном шатре. А потом обменять на жетон на входе. Коньки новые. Размеры любые. Наименьший – двадцать седьмой. Самый большой – 47

Работает каток уже неделю. Открывается в 10 часов утра. "Час пик" начинается после обеда. Сеанс длится час, затем перерыв 30 минут. Это нужно, чтобы почистить лед. И подготовить его для желающих продемонстрировать свои умения, или тех, кто только пытается освоить коньки.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, где можно покататься на коньках в Киеве этой зимой. Ведь крытые, открытые, платные, бесплатные – с недавних пор зимние покатушки стали очень популярным развлечением для детей и взрослых.

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развлечения каток Банковая коньки Офис президента

Источник: Сегодня

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