"Ход коньками": под Офисом президента в центре Киева обустраивают каток

Каток 12 на 24 метра будет прямо у здания офиса главы государства

Фото: Роман Кравец, "Украинская правда"

Под зданием Офиса президента на улице Банковой в центре Киева, где ранее проходили митинги, начали обустраивать каток. Об этом на своей странице в Facebook сообщил автоэксперт Алексей Мкртчян.

В частности, накануне вечером, 11 декабря, к ОП привезли строительные материалы, а ночью место монтажа катка оградили.

"Площадь катка – 12 на 24 метра, устанавливают его в рамках "Зимней страны на ВДНХ". На его установку уйдет 12 дней. Будет каток бесплатным или нет – не сообщается. Но точно известно одно – митинги под ОП теперь особо и не проведешь, ну или придется арендовать коньки", – написал Мкртчян.

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Его посещение будет бесплатным, попасть туда сможет любой желающий, но со своими коньками – проката не будет, пишет theBabel со ссылкой на слова гендиректора ВДНХ Евгения Мушкина. Он пояснил, что этот каток является социальным проектом ВДНХ.

Напомним, 9 декабря в Париже состоялся саммит "Нормандской четверки", в разных форматах он продолжался почти восемь часов. В связи с проведением саммита на Майдане Незалежности прошли акции протеста, которые позднее переместились под Офис президента на Банковую. Митингующие разбили там несколько палаток и смонтировали сцену, но позднее прекратили акцию протеста и покинули правительственный квартал.

Также новости "Сегодня" писали, что в связи с подготовкой к новогодним праздникам в центре столицы перекрыт ряд улиц.

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