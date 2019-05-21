В "Борисполе" пройдет музыкальный фестиваль на крыше парковки

На вечеринке выступят Полиграф ШарикOFF и ONUKA

Фото: международный аэропорт "Борисполь" / Facebook.

В четверг, 23 мая, аэропорт "Борисполь" устраивает музыкальный фестиваль KBPAEROPARTY в честь открытия многоуровневого паркинга. Вечеринка пройдет на крыше новой парковки, сообщили в пресс-службе аэропорта.

В программе фестиваля – автомобильные развлечения, мастер-классы, коктейльная вечеринка, лаунж зоны и большой концерт, который начнется в 15:00. На сцене выступят WESTLAKE, Gerollds, ЯРРА, POMSTA, BAHROMA, хедлайнеры — Полиграф ШарикOFF и ONUKA. Также в программе фестиваля: шоу кузнецов, телескопы для наблюдения за звездами.

Организаторы уточнили, что в день мероприятия парковка на паркинге будет бесплатной до 12 часов ночи, а гости фестиваля смогут добраться в аэропорт на автобусах от метро "Харьковская".

В конце праздника состоится розыгрыш авиабилетов от авиакомпаний-партнеров "Борисполя", для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке https://aeroua.com.

Как сообщалось, паркинг в "Борисполе" оборудован по последнему слову техники – здесь автоматизированная система управления с системой индикации свободных паркомест и система видеонаблюдения с распознаванием автомобильных номеров и водителей. Также в паркинге устроили зоны для зарядки элетрокаров. За час стоянки в паркинге водители заплатят 30 гривен (в центре столицы всего 10 гривен), а рассчитаться они могут как наличкой, так и банковской картой.

Напомним, в международном аэропорту "Борисполь" недавно открыли терминал F для лоукостов. Он не работал с 2012 года. А терминал B, построенный в 1965 году и значительно расширенный в 2006-2011 годы, закрыт с 2014 года. При этом концепция развития аэропорта до 2045 года предусматривает снос терминала B. О том, что терминал B "Борисполя" морально устарел и технически не подходит для дальнейшей эксплуатации, в аэропорту заявляли еще в 2016 году.

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