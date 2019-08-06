Чтобы стать частью экспонатов, люди завещают свои тела еще при жизни

В Киеве покажут уникальную выставку скульптур из человеческих тел https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%82%D0%B5%D0%BB https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%20%D1%82%D0%B5%D0%BB 2019-08-06T17:49:00+03:00 Куда пойти Чтобы стать частью экспонатов, люди завещают свои тела еще при жизни

В Киеве покажут уникальную и, без преувеличения, шокирующую выставку Body Worlds — "Вселенная тела". Знаменитая на весь мир экспозиция расскажет о секретах человеческого тела и позволит погрузиться в анатомическое путешествие.

Передвижную выставку уже успели оценить более 49 миллионов зрителей в Польше, Нидерландах, Китае, США, Канаде и других странах. В Киеве ее можно будет увидеть с 31 августа по 31 октября в Киеве на ВДНГ.

Первая выставка "Вселенная тела" состоялась в Токио в 1995 году и, несмотря на неоднозначную реакцию, стала настоящим феноменом. На примерах "живых" экспонатов зрители смогут проследить все изменения, происходящие с телом человека на протяжении жизни и узнать о возможностях сохранения здорового организма на протяжении всей жизни.

Чтобы процесс был наиболее наглядным, тела дополнят мультимедийными установками, которые в деталях раскроют их тайны. Анатомическая выставка доктора Гюнтера фон Хагенса, которая состоит из реальных человеческих тел и органов, навсегда изменит представление о своем теле — о его сложности и хрупкости.

"Body Worlds — "Вселенная тела" представляет настоящие человеческие тела, сохраненные после смерти их обладателей методом пластинации. Это специальный метод бальзамирования и консервации, изобретенный немецким доктором Гунтером фон Хагенсом в 1970-х. Обработанные таким способом тела сохраняют клеточные структуры и рельеф мертвых тканей на долгие годы", – рассказали организаторы.

Выставки Body Worlds основаны на программе пожертвований тел, в рамках которой доноры специально просят, чтобы их тела использовались на публичной выставке после их смерти. В настоящее время в программе пожертвований тел зарегистрировано более 18 000 доноров, большинство которых – из Германии.

Попасть на уникальную выставку можно будет в будние дни – с 9:00 до 20:00, и в выходные – с 10:00 до 21:00. Стоимость билетов – 350-400 грн.

Ранее на Певческом поле в Киеве закончилась масштабная цветочная выставка в греческом стиле. Но коммунальщики уже готовятся к новой выставке, которая стартует 16 августа. Она будет посвящена выдающимся спортсменам Украины. Героями инсталляций из ярких цветов станут боксеры братья Кличко, пловчиха Яна Клочкова, гимнастка Лилия Подкопаева, футболист Андрей Шевченко, тренер Валерий Лобановский, фигуристка Оксана Баюл и другие.

Также мы писали, что в столичном ботаническом саду академика Фомина на станции метро "Университет" собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада – немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусор в парке и сделать его более приятным для посещения.

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