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Киевлянам покажут братьев Кличко и Подкопаеву из цветов
Сегодня, 14:37
Наталья Мамчур
Выставка на Певческом поле будет посвящена выдающимся спортсменам Украины
Киевлянам покажут братьев Кличко и Подкопаеву из цветов
Наталья Мамчур
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Выставка на Певческом поле будет посвящена выдающимся спортсменам Украины
На Певческом поле в Киеве вчера закончилась масштабная цветочная выставка в греческом стиле. Но коммунальщики уже готовятся к новой, которая стартует 16 августа.
Она будет посвящена выдающимся спортсменам Украины. Героями инсталляций из ярких цветов станут боксеры братья Кличко, пловчиха Яна Клочкова, гимнастка Лилия Подкопаева, футболист Андрей Шевченко, тренер Валерий Лобановский, фигуристка Оксана Баюл и другие.
Также мы писали, что в столичном ботаническом саду академика Фомина на станции метро "Университет" собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада – немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусорв парке и сделать его более приятным для посещения.
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