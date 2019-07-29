Фото: facebook.com/kpuzngoloseevsky

Киевлянам покажут братьев Кличко и Подкопаеву из цветов Наталья Мамчур https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B5%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%9F%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D0%B2%20%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 2019-07-29T14:37:00+03:00 Другие новости Выставка на Певческом поле будет посвящена выдающимся спортсменам Украины

На Певческом поле в Киеве вчера закончилась масштабная цветочная выставка в греческом стиле. Но коммунальщики уже готовятся к новой, которая стартует 16 августа.

Она будет посвящена выдающимся спортсменам Украины. Героями инсталляций из ярких цветов станут боксеры братья Кличко, пловчиха Яна Клочкова, гимнастка Лилия Подкопаева, футболист Андрей Шевченко, тренер Валерий Лобановский, фигуристка Оксана Баюл и другие.

Реклама

В тренде Чего ждать от курса доллара через неделю: озвучен прогноз

Ранее в Национальном ботаническом саду имени Гришко в центре Киева начался период цветения необычных каштанов. А в начале июня на территории Национального ботанического сада имени Гришко зацвели "винтажные" розы.

Также мы писали, что в столичном ботаническом саду академика Фомина на станции метро "Университет" собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада – немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусор в парке и сделать его более приятным для посещения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама