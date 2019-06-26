В Киеве восемь пляжей получили престижную международную награду

"Голубой флаг" получили семь муниципальных пляжей и один частный

Фото: Данил Павлов

Восемь столичных пляжей в этом году получили экологические сертификаты – международную награду "Голубой флаг". Среди них – семь муниципальных пляжей: "Радуга", "Венеция", "Галерный" и "Молодежный", "Детский", "Золотой" и "Пуща-Водица", и один частный.

"Это значит, что пляж соответствует международным критериям и требованиям, касающимся качества воды, комфорта и безопасности на пляже, экологическому менеджменту, уровню сервиса. В общем, чтобы получить флаг, пляж должен соответствовать 32 критериям", – отметил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев.

Напомним, в 2017 году только 3 пляжа имели голубой флаг. За последние три года отремонтировали четыре пляжа: "Радуга", "Венеция", "Молодежный", "Пуща-Водица", а в этом году планируют завершить капремонт еще трех – "Троещина", "Водоворот" и "Галерный".

"Мы также настоятельно просим киевлян и гостей столицы купаться только на тех пляжах, которые приспособлены к этому. Там есть спасательные посты и спасатели следят за безопасностью людей. Купание на стихийных территориях отдыха – опасно", – напомнил Петр Пантелеев.

Всего в 2019 году для киевлян и гостей столицы работает 14 муниципальных пляжей и 18 зон отдыха:

Черторой – р. Днепр, возле парка "Муромец";

Вербный – озеро Вербное, ул. Приозерная;

Пуща-Водица – пруд Горащиха, на р. Котурка, в Пуще-Водице (8-я линия)

Венеция – пролив Венецианский, остров Долобецкий;

Детский – пролив Венецианский, остров Венецианский;

Золотой – р. Днепр, остров Венецианский;

Молодежный – р. Десенка, остров Долобецкий;

Передмостна Слободка – р. Днепр, остров Венецианский;

Радуга – озеро Радуга, ул. Радужная;

Тельбин – озеро Тельбин, проспект Павла Тычины;

Центральный – р. Днепр, остров Труханов;

Веселка - Русановский пролив, ул. Никольско-Слободская;

Галерный – залив Галерный, ул. Набережно-Корчеватская;

Троещина – залив р. Десенка, ур. Ивняки, ул. Оноре де Бальзака.

Также возможен отдых без купания на территориях:

Белая – озеро Белое, проспект Героев Сталинграда;

Верхняя – залив Собачье Устье, ул. Приречная;

Наталка – залив Наталка, ул. Приречная;

Редькина – оз. Редькино, ул. Богатырская;

Городская – пруд Городской в ​​Пуще-Водице (4-я линия)

Березняки – р. Днепр, Днепровская набережная;

Довбычка – р. Десенка, остров Труханов;

Лесная – оз. Лесное (ДВРЗ)

Русановская коса – Русановский пролив, Русановская набережная;

Русановский канал – Русановский канал, ул. Энтузиастов;

Алмазная – оз. Алмазное, ул. Пуховская;

Осокорки – р. Днепр, ул. Малоземельная;

Солнечная – ул. Ревуцкого;

Совская балка – ул. Петра Радченко;

Святошино – пруд № 14 на р. Нивка, ул. Верховинная;

Голубой – ул. Георгия Гонгадзе;

Синеозерная – пр. Правды;

Горбачиха – Русановский пролив, ур. Горбачиха

Как сообщалось, сейчас популярные зоны отдыха на берегах Днепра напоминают южные курорты: понежится на солнце в песке у воды выбираются сотни горожан. На столичных пляжах – довольно многолюдно как в будние, так и в выходные дни. Журналисты "Сегодня" прошлись по коммунальным пляжам Киева, чтобы проверить, что изменилось с прошлого сезона и выяснить, есть ли все необходимое для полноценного и безопасного отдыха на воде.

Отметим, что в 2019 году в городе открылся новый официальный пляж – "Троещина", который ранее был зоной отдыха. Кстати, мест, где можно будет позагорать у воды, также станет больше – к лету планируют открыть 18 локаций. "Сегодня" узнали, где этим летом в Киеве можно будет купаться и отдыхать возле воды, и как эти места готовят к прибытию отдыхающих.

Между тем, как рассказывали ранее "Сегодня", в Одесской области неизвестные залили один из пляжей бетоном.

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