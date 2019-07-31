1 августа на открытии обновленной зеленой зоны будут аниматоры и аттракционы

В Куреневском парке пройдет праздник для детей https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA 2019-07-31T19:19:00+03:00 Куда пойти 1 августа на открытии обновленной зеленой зоны будут аниматоры и аттракционы

В Киеве 1 августа в 10:30 состоится торжественное открытие первой очереди реконструкции парка "Куреневский". Как сообщили в Подольской РГА, в зеленой зоне будет детский праздник с аниматорами и аттракционами.

В 11:00 состоится урок от патрульных о правилах безопасности на дороге, в 11:30 – урок от тренера Ассоциации велосипедистов Киева для маленьких велосипедистов (от 2 до 6 лет).

Реклама

Также юных велосипедистов, роллеров, скейтеров приглашают испытать новый автодром. На автодроме работать регулировщики и фотозона с патрульным автомобилем.

Место проведения: проспект Степана Бандеры, 5, парк "Куреневский".

Ранее на Певческом поле в Киеве закончилась масштабная цветочная выставка в греческом стиле. Но коммунальщики уже готовятся к новой выставке, которая стартует 16 августа. Она будет посвящена выдающимся спортсменам Украины. Героями инсталляций из ярких цветов станут боксеры братья Кличко, пловчиха Яна Клочкова, гимнастка Лилия Подкопаева, футболист Андрей Шевченко, тренер Валерий Лобановский, фигуристка Оксана Баюл и другие.

Также мы писали, что в столичном ботаническом саду академика Фомина на станции метро "Университет" собрались сотни людей. Они пришли не на экскурсию, а навести порядок. Центральные дорожки здесь убраны всегда, а вот отдаленные части сада – немного захламлены. Поэтому волонтеры решили собрать мусор в парке и сделать его более приятным для посещения.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама