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В Мариинском парке пройдет женский пробег Ladies Run

6 марта, 23:45

Мила Князьская-Ханова

Девушки пробегут по парку 4 километра

8 марта во Мариинском парке состоится забег Ladies Run – дистанция на 4 км для девушек, а также детский забег для маленьких принцесс. Каждую участницу на финише ждет серебряное дизайнерское украшение, сообщает "Вечерний Киев".

Стартовое городок соревнований будет располагаться в Центральный дом офицеров Вооруженных сил Украины (Грушевского, 30/1).

Забег состоится 8 марта по следующему расписанию:

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  • 09:30 – открытие стартового городка, начало работы раздевалок и камеры хранения;
  • 10:30 – приветственное слово от актеров фильма "Пульс";
  • 10:35 – старт дистанции 300 м и награждения сразу же после финиша;
  • 10:45 – старт дистанции 4 км, лимит времени – 40 минут, награждение победителей;
  • 11:25 – закрытие трассы, чаепития;
  • 12:00 – официальное закрытие мероприятия.

Регистрация на дистанцию ​​4 км продолжается до 7 марта по ссылке http://bit.ly/LADIESRUN2020. Стоимость участия: 500 грн.

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Напомним, в прошлом году "Пробег под каштанами" собрал более 15 тысяч человек, около 350 корпоративных команд, в том числе и около 30 сотрудников газеты, сайта "Сегодня" и канала "Украина". В пробеге было два победителя.

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Киев забег пробег дистанция

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