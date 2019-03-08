Женские гонки: как украинки 8 Марта соревнуются в умении водить авто

Соревнования включают в себя несколько зачетов, в том числе – по электрокарам

Женские гонки: как украинки 8 Марта соревнуются в умении водить авто 2019-03-08T13:19:00+02:00 Авто Соревнования включают в себя несколько зачетов, в том числе - по электрокарам

Международный женский день, который празднуется сегодня, 8 марта, – официальный праздник не только в Украине. День солидарности женщин в борьбе за равные права отмечают еще в 27 странах мира. Праздник призван, в первую очередь, привлечь внимание к гендерному равенству.

В этот день проходит множество интересных мероприятий. Например, в Киеве в честь 8 Марта проходит Большое женское ралли, участницы которого начали собираться на Крещатике еще в восемь утра. В соревнованиях в 2019 году участвую 30 экипажей, состоящих из пилота и штурмана. Девушек ожидает дистанция в 65 километров, при этом детальный маршрут они узнают только за несколько минут до старта.

"У нас есть несколько классов авто. Они делятся по объему двигателя – до 400 куб. см, 800 куб. см и выше. Также давно предусмотрен зачет электромобилей, потому что они входят в нашу жизнь. Кроме того, будет командный зачет", – рассказывает президент Киевского городского автомотоклуба Сергей Малик.

Накануне праздника девушки прошли инструктаж и техническую проверку автомобилей. Кто-то сегодня соревнуется впервые, а кто-то уже имеет немалый опыт. Многие женщины, которые зарегистрировались в автогонке, приедут в столицу из других городов.

Участницам в ходе соревнований придется преодолевать препятствия на пути, показать не только скорость, но и навыки на поворотах и при этом не нарушить правила дорожного движения. Лучших гонщиц определят по количеству набранных баллов.

А те, кто не хочет садиться за руль, могут принять участие в женском забеге на восьмикилометровую дистанцию, который тоже запланирован в Киеве.

Еще одну акцию к Женскому дню подготовил Киевский зоопарк. В честь праздника женщин туда пускают бесплатно.

Напомним, в Киеве на Михайловской площади проходит марш за права женщин. Сотни людей пришли напомнить о том, что 8 марта – это день борьбы за права женщин. Также здесь собрались противники акции – представители организаций правого толка. Произошли стычки, есть задержанные.

В целом Всемирный банк высоко оценил усилия Украины в борьбе с гендерным неравенством — наша страна набрала 78,75 балла из 100 возможных в свежем исследовании "Женщина, бизнес и закон 2019". В нем авторы исследования оценили, как права женщин защищаются на законодательном уровне в 187 странах мира.

"Сегодня" узнали, как в Украине продвигается борьба за равенство полов.

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