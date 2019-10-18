Выходные в Киеве: куда пойти 19-20 октября

Слушаем джаз в осеннем парке, выбираем керамику и веселимся на вечеринке с бесплатным глинтвейном

Фото: jetsetter.ua

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В Киеве – снова выходные, время отдыха, встреч с друзьями и семейных походов в приятные места. В ближайшие дни в Киеве пройдет несколько мероприятий, которые будут интересны и взрослым, и детворе. Сайт "Сегодня" собрал для вас традиционный гид по наиболее ярким событиям в городе, многие из которых можно посетить бесплатно.

Маркет керамики (Все.Свои, улица Десятинная, 12)

На большую ярмарку 19-20 октября на Подоле съедутся мастера со всей страны и поделятся магией украинских гончарных традиций. Посуда ручной работы, панно, светильники, горшки для цветов и многое другое – все из глины и с большой любовью к своему делу.

Ярмарка будет работать с 10:00, вход – бесплатный.

Вечеринка Party Place Project (Nanoprotec, Кольцевая дорога, 22)

В Киеве в субботу, 19 октября, пройдет необычная вечеринка под открытым небом, где вы сможете сделать ставку на самого быстрого таракана и получить супер-приз, или испытать удачу на забавных аттракционах. Также будут угощать глинтвейном.

"Обещаем много шуток, драйва и музыки, вкусных американских бургеров, хот-догов и других вкусняшек! На сцене – молодой украинский стендап-комик", – рассказали организаторы.

Начало – 16:00, вход – свободный. Регистрируйся на вечеринку по ссылке: https://forms.gle/Fq1kLY9sWdY3raak6

Осенний джаз в Музее под открытым небом ("Пирогово", ул. Академика Тронько)

В субботу, 19 октября, в лучах осеннего солнышка, можно будет греться под известные джазовые стандарты, импровизации, авторские и украинские народные песни в джазовой-блюзовом прочтении от лучших джазовых музыкантов страны.

В концерте участвуют: Тимур Полянский – фортепиано, Роман Кука – кларнет, Сергей Супрун – бас-гитара, контрабас, Андрей Войтюк – барабаны, Инесса Иваницкая – певица, джаз-перформер, Оксана Стебельская (STEBELSKA) – певица, скрипачка, автор произведений, и другие.

Начало концерта в 13:00 на Певческом поле музея.

Вход – по билетам в парк. Стоимость взрослого билета -50 грн, детского – 30,00 грн. Для школьников от 7 до 10 лет – 15 грн, детям младше 7-ми- бесплатно.

Фестиваль "Азбучное Королевство Магов и Ангелов" (Музей книги и книгопечатания Украины (ул. Лаврская, 9, корпус 9)

На выходных малышей, подростков и их родителей приглашают в пространство мастер-классов, презентаций и дружеских разговоров о волшебных мирах из книг.

"Каждый гость сможет стать участником чего-то необычного, ведь параллельно с повседневной жизнью есть волшебные миры, еще не открытые тайны, удивительные просторы, фантастические реальности, в которые можно окунуться", – рассказали организаторы.

В программе – презентации книг, выставки книжных иллюстраций и мастер-классы. Гости фестиваля смогут поучаствовать в театре теней, освоить технику набойки рисунка на ткань, научиться делать бумагу и гравюры.

Стоимость билетов – 50 грн для взрослых, 20 грн – для детей.

Благотворительный забег "Power Woman" (Труханов остров)

В воскресенье, 20 октября, пройдет благотворительный забег, который меняет взгляд на женщину, которая идет к победе над сложной болезнью – раком молочных желез.

"Этот забег – не о жалости и вздохах, он о том, какой сильной может быть мама, сестра или любимая, если у нее есть поддержка!", – говорят организаторы.

20 октября участники преодолеют беговую дистанцию ​​в 5 и 7 километров для того, чтобы поддержать и объединить всех, кто любит жизнь, активное движение и верит в победу.

Стоимость участия – 300 грн. Эти средства будут направлены на помощь женщинам с диагнозом рака молочных желез.

Выставка "Параска Плитка-Горицвет. Преодоление гравитации" ("Мистецький Арсенал", Лаврская, 10-12)

Параска Плитка-Горицвет – гуцульская художница, писательница, философиня, этнограф и фотограф, которая жила в карпатском селе Криворивня. Она писала прозу и поэзию, собственноручно создавала книги, рисовала, писала иконы и картины, и фотографировала. Самостоятельно освоила весь фотопроцесс и тщательно фиксировала окружающую реальность. На тысячах фото она задокументировала жизни жителей и гостей Криворивни, церковные праздники и народные обряды, гуцульский быт и карпатские пейзажи.

Творческое наследие Параски Плитки-Горицвет – это более 4000 фотографий, около 500 рукотворных книг, сотни графических произведений, скульптуры и вышивки.

"Преодоление гравитации" – это история о собственной вселенной Параски Плитки-Горицвет, существовавший на грани реальности и фантазии, о смелости быть свободной вопреки обстоятельствам, о возможности путешествовать, не выезжая из родного села, о мечтах и ​​желание творить. Это путешествие по миру духовных образов, сказочных текстов, этнографических записей, вымышленных ландшафтов и документальных фотографий.

Вход на выставку – 80 грн, для нескольких категорий льготников – 40 грн и бесплатно.

Также в Киеве стартовал традиционный осенний фестиваль хризантем. В этом году выставка превратилась в "Цветочное созвездие". Гостей ждут 10 композиций с интересными узорами из звезд ночного неба – более 20 тысяч цветов.

Отметим, что часто киевляне ищут интересные локации для тихого семейного отдыха за чертой города. "Сегодня" составили для вас топ самых живописных мест, куда можно поехать на машине под Киев на выходные.

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