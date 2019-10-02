Выставка хризантем в Киеве: флористы показали, как создают уникальные клумбы – фото

Фото: КП УЗН Дарницкого района

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В Киеве остаются считанные дни до открытия новой выставки на Певческом поле. В этом году традиционный Фестиваль хризантем будет посвящен звездам. "Цветочные созвездия" из более 20 тысяч цветов начнут встречать гостей уже с пятницы, 4 октября. Ну а пока зеленые хозяйства города делятся фотографиями процесса создания уникальных клумб.

Так, сначала на площадки, где будут находится цветочные композиции, устанавливали специальные конструкции. В зависимости от авторской задумки, они, в большинстве – из дерева и металла.

"У нас сейчас самый интересный этап подготовки к Фестивалю хризантем: мы высаживаем цветы, создавая созвездия, которые можно увидеть и днем", – рассказали в "Киевзеленстрое".

После этого из специальных рассадников привозят в горшках цветочные кустики разных цветов и сортов.

"Эти яркие облака из хризантем совсем скоро превратятся в созвездия. Мы покажем вам звезды, которые не видны в нашем ночном небе", – рассказывают о своей композиции в КП УЗН Святошинского района.

Кстати, кроме хризантем в композициях будут использовать и другие цветы. Например, на одной из клумб мы заметили декоративную капусту. Большинство работ по созданию удивительных клумб проводят вручную – без использования техники.

"Наши мастера собственноручно создают красоту звездного неба с помощью нежных хризантем", – поделились в КП УЗН Деснянского района.

Напомним, выставка хризантем – последнее цветочное событие этом году. Кроме созвездий из хризантем, гостей фестиваля ожидает насыщенная развлекательная программа, множество фотозон для селфи, ярмарка растений и хендмейда и разнообразные локации для отдыха. Для маленьких посетителей будут проводить интересные мастер-классы, а также будет работать детская зона с домиками-раскрасками и много других интересных активностей.

Выставка продлится с 4 по 27 октября. Посетить ее можно будет с 10:00 до 20:00. Место проведения: ул. Лаврская, 33 (метро "Арсенальная"), Печерский ландшафтный парк "Певческое поле".

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