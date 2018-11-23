Выходные в Киеве: куда пойти 24-25 ноября

В Киеве – последние выходные осени. После "черной пятницы" и рабочей недели – самое время отдохнуть на фестивалях, познакомиться с творчестом современных художников или уехать за город, чтобы провести время в атмосфере средневековья. Сайт "Сегодня" подготовил гид по самым интересным мероприятиям уикенда в Киеве, многие из которых можно посетить бесплатно.

Фестиваль рыбы и морепродуктов "Еда моря" ("Сильпо", ТРЦ "Лавина", улица Берковецкая, 6Д)

24-25 ноября в столице впервые пройдет вкусный фестиваль рыбы и морепродуктов. Гости смогут попробовать и приобрести несколько видов устриц, дикую рыбу Аляски, посмотреть, как разделывают огромного тунца и научиться готовить необычные блюда.

Кроме того, зайдя в гости на стенд "Морепродукты Аляски", можно будет совершить виртуальное путешествие на родину очень вкусной рыбы, или сфотографироваться с местным "аборигеном" – симпатичным медведем Нанук.

"У нас можно будет узнать, чем кижуч отличается от кеты, а горбуша от нерки, и в чем ценность замороженной лососевой икры. А еще попробовать копченую и соленую рыбку", – рассказали участники фестиваля.

С любителями приготовить дома что-то необычное, здесь поделятся рецептами блюд с минтаем, копченым лососем и икрой. Кроме того, многие продукты, представленные на празднике, можно будет приобрести со скидкой.

Выставка "Гарет Джонс. Дневник" (Галерея искусств "Лавра", ул. Лаврская, 9)

Выставка посвящена британскому журналисту Гарету Джонсу, который первым рассказал миру правду о Голодоморе 1932-33 годов в Украине.

"Гарет Джонс – британской журналист, который, рискуя жизнью, трижды посетил советскую Украину в самый тяжелый период ее истории. В 1930-1933 годах он увидел голод воочию и, не колеблясь, громко рассказал об этом миру. Журналистские расследования Гарета впоследствии стали основой для написания аллегорического романа "Колхоз животных" Джорджа Оруэлла ", – рассказали организаторы.

Посетители выставки смогут окунуться в мир 30-х годов ХХ века, узнать при каких условиях он делал свои журналистские расследования, с какими препятствиями и ложью сталкивался во время работы.

Выставка работает ежедневно, с 12:00, до 10 декабря. Вход – свободный.

Средневековые баталии (парк "Киевская Русь", с. Копачов)

24 и 25 ноября можно совершить увлекательное путешествие в эпоху средневековья. В субботу четыре сильнейшие команды Украины покажут свое мастерство в зрелищном виде спорта – средневековом бое.

"Это будут не постановочные бои, а настоящие полноконтактные сражения. Мощный заряд адреналина гарантирован!", – рассказали в парке.

В воскресенье – шоу-программа "Зима стучится в ворота". В последний осенний выходной гостей ждет множество забав- здесь будут провожать осень и готовиться к встрече зимы по традициям наших предков. Также в парке пройдет конное шоу.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа: с 13:30 до 18:00. Маршрутки курсируют от ст. метро "Выдубичи", расписание можно уточнить на сайте парка "Киевская Русь".

Стоимость входа: полный билет для взрослого – 24 ноября – 200 грн и 25 ноября – 150 грн, для пенсионеров и студентов – 100 грн, для детей школьного возраста – 50 грн, дошкольникам – бесплатно. Кроме того, до 25 ноября в парке – акция: два билета для взрослых по цене одного.

Kinove.Фестиваль (кинотеатры Баттерфляй DeLuxe, "Жовтень", "Киевская Русь")

Фестиваль интеллектуального и эстетического кино пройдет в Киеве с 23 по 26 ноября. В программе – фильмы, которые успели поразить критиков и аудиторию престижных кинофестивалей. Каждый из них – путешествие во вселенную явлений, изобретений, или людей, о которых мы, казалось бы, знаем все.

"Показы будут сопровождаться презентациями, лекциями и дискуссиями. Мы знакомить вас с авторитетными кинокритиками, искусствоведами и специалистами, с которыми вместе проанализируем увиденное и глубже погрузимся в контекст каждого фильма", – рассказали организаторы.

С расписанием показов и списком фильмов можно ознакомиться на странице фестиваля в Facebook (https://www.facebook.com/events/728938140800646). Наличие и стоимость билетов на показы можно уточнить в кассах кинотеатров.

Выставка "Инклюзивная фотолаборатория" (Малая Галерея Художественного Арсенала, ул. Лаврская, 9)

На выставке, которая продлится 25 и 26 ноября, будут представлены работы, созданные в рамках одноименного проекта. Несколько недель участницы и участники с нарушениями зрения посещали образовательную программу, исследовали историю фотографии, основы композиции и ее жанры.

"Создавая фотографии в паре со зрячими фотографами, участники проекта учились использовать невизуальные медиа для понимания визуального языка, а также обучали окружающих понимать специфику собственного восприятия", – рассказали организаторы проекта.

Рекомендации, которые были сформированы в ходе реализации курса, будут представлены во время выставки в виде методического пособия.

Открытие состоится в 25 ноября в 17:00. Время работы выставки – 25 ноября с 17:00 до 20:00, 26 ноября с 12:00 до 20:00. Вход свободный.

Побег из Межигорья 2018 (Новые Петровцы, ул. Ивана Франко, 19)

В воскресенье, 25 ноября, в 12 часов дня уже в четвертый раз бывшая резиденция Януковича примет бегунов в антикоррупционных костюмах на трех дистанциях – в традиционных 5 и 10 км, а также необычной – "забеге с кравчучками".

Для участников предусмотрены призы, в том числе – за креативность костюмов среди женщин, мужчин, компании друзей и домашних любимцев. А для зрителей – яркое зрелище, поскольку многие бегуны серьезно подошли к подготовке и обещают явиться в необычных образах.

Выставка о Революции достоинства в Доме профсоюзов (Майдан Незалежности)

В реконструированном Доме профсоюзов открыли информационно-выставочный центр Национального музея Революции достоинства.

Там можно ознакомиться с экспозициями, посвященными событиям 2013-2014 годов. Работать центр будет шесть дней в неделю, кроме понедельника, с 10:00 до 19:00, в воскресенье – с 10:00 до 18:00.

Вход для посетителей – бесплатный.

Напомним, 6 декабря стартует национальный арт-проект Open Data Art. В выставочном пространстве "Zavalnyi Art Center / Завальный Арт Центр" девять украинских художников поразмышляют над изменениями в жизни людей, которые инициирует цифровая эпоха.