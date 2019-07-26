Выходные в Киеве: куда пойти 27 и 28 июля

Идем на фестивали вкусной еды и танцуем в ботаническом саду

Играючи. В путешествии прорабатываем сценарии, которые появляются в нашей повседневной жизни. Фото: из личного архива А. Сысоевой.

В последние выходные дни июля в Киеве можно будет полакомиться мороженным или блюдами с гриля, прокатиться по городу на велосипеде или станцевать в Ботаническом саду. В столице грядет немало интересных мероприятий, на который можно будет отдохнуть в компании друзей или семьи. Команда "Сегодня" подготовила гид по интересным событиям в Киеве, многие из которых можно будет посетить бесплатно.

KyivCycleChic 2019 (старт – Национальная опера, Владимирская, 50)

В субботу, 27 июля, в центре Киева пройдет женский велопарад. Участницам предлагают отойти от традиционного дресс-кода для поездок на велосипеде и проехаться по городу в образе вело-шик.

"Обычно, когда речь идет о киевских велосипедистах, представляют ребят в велоформе или спортивной одежде. Велопарад девушек дает возможность разорвать эти шаблоны и доказать, что ваш стиль одежды определяете именно вы, а не ваш велосипед! Мы показываем, что поездки на велосипеде возможны в одежде на любой вкус и с любой возможностью – едете ли вы на деловой обед, встречу с друзьями, на свидание или даже в театр", – рассказали в Ассоциации велосипедистов Киева.

Велопарад пройдет по маршрутам на 5 и 10 км и закончится пикником на Пейзажной аллее. Начало – в 16.00, участие – бесплатно.

Фестиваль мороженого ("Мануфактура", Обуховское шоссе, 2)

В субботу и воскресенье, 27 и 28 июля, в городе пройдет ежегодный праздник для всех любителей холодного десерта. Участие в фестивале мороженого примут известные торговые марки, однако, не обойдется без сюрпризов. Например, можно будет попробовать жаренное мороженное, как в Тайланде, или итальянскую версию этого лакомства – джелато.

Также на фестивале обещают насыщенную развлекательную программу – с 12:00 до 18:00 будут здесь будут конкурсы, творческие мастер-классы и аниматоры с волшебным конкурсом мыльных пузырей.

Вход на фестиваль – бесплатый

Все.свои. Гриль-маркет (Десятинная, 12)

Выходные на Подоле также будут вкусными: здесь соберутся производители мяса, рыбы, овощей и сладостей. Попробовать купленные здесь лакомства можно будет на ближайшей терассе, там будет установлена гриль-зона с шезлонгами. А еще в субботу на ярмарке пройдет традиционная "Вечеринка на балконе".

Ярмарка будет работать с 10:00 до 22:00, вход – бесплатный.

День Крещения Руси (Парк "Киевская Русь", с. Копачев)

27 и 28 июля в Древнем Киеве будут отмечать День святого князя Владимира. Все начнется с костюмированного парада исторических персонажей, которые предшествовали принятию Христианства на Руси. Гости праздника увидят апостола Андрея, Кия, Щека, Хорива и сестру Лыбедь, византийского императора, княгиню Ольгу, Кирила и Мефодия.

Также в театрализованных постановках будут воссозданы древние события, связанные с принятием христианской веры. Перед гостями оживут сцены из истории Руси: путешествие Ольги в Константинополь, выбор князем Владимиром веры, бракосочетание князя с сестрой византийского императора Анной, свержение языческих идолов и другие. Гости перенесутся сквозь века и километры – из Киевской Руси в Византию, из XXI века в Х.

Зрелищными будут турнир конных лучников и соревнования конных рыцарей.

Вход для взрослых — 200 грн, для пенсионеров и студентов — 150 грн, для детей школьного возраста — 60 грн, дошкольникам — бесплатно.

Добраться до парка можно на маршрутке от метро "Выдубичи", стоимость и расписание уточняйте на сайте парка.

Кубинские танцы (Ботанический сад им. Фомина, ул. Петлюры, 1)

Лето в Киеве – отличное время для горячих латиноамерикнских танцев. В воскресенье, 28 июля, в ботаническом саду вас ждет настоящий танцевальный карнавал под открытым небом!

Вечеринка пройдет с 19:00 до 21:30. Вход и участие – бесплатно.

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