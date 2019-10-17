Нола ще та розбійниця, але часом я її не впізнаю. Коли погано почуваюся, вона завжди поруч, і в такі моменти їй чомусь не хочеться бавитися. Я абсолютно впевнена, що тварини все відчувають, лише сказати не можуть. До слова, нещодавно вперше захворіла наша Нола – маленькій діагностували цистит. Зараз усе налагодилося, але складно передати словами, як ми хвилювалися. Регулярно відвідували ветеринара і ні на секунду не відходили від неї.



Але навіть захворівши, щоранку Нола змушувала нас прокидатися, облизуючи обличчя, сиділа поруч, коли ми чистили зуби і приймали душ, і просилася на ручки, коли хтось із нас повертався додому, щоб поцілувати. А ми завжди знаємо, що вдома на нас хтось чекає.



Ми виходимо надвір у негоду, надівши на себе гумові чоботи і водонепроникну куртку, в той час як наші чотириногі друзі буквально тремтять від сирості та холоду. Ми не дали притулок кішці, у нас з'явився повноцінний член сім'ї, і ми не уявляємо життя без Ноли. Чого і вам бажаємо ☺



