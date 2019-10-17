 
Чотири неймовірні історії з «КЛУБ 4 ЛАПИ»
Як Ольга знайшла свою подружку - кицю Нолу
Власниця Ноли: Ольга, 26 років, Лікар-дерматолог, місто Рівне
Історія кохання
Насправді, наше життя може перевернутися з ніг на голову в будь-який момент, і наша історія – пряме тому підтвердження! Незважаючи на те, що ми з чоловіком затяті котолюби, розширювати нашу сім'ю найближчим часом не планували, та й спонтанність – це не про нас. Проте одного разу ми вийшли в магазин за продуктами, а повернулися додому з грудочкою щастя у руках.


За всіма законами драми, у той день була дощова погода, тож ми вирішили відкласти похід до великого супермаркету і вирушили за покупками до найближчого магазину. Дорогою (дякуючи богові, під укриттям) ми побачили трійку маленьких кошенят, на вигляд – близько двох місяців, і наш погляд відразу впав на руденьку плямочку. Ми подивилися один на одного, і усвідомили, що той самий момент настав. Так у нашому будинку з'явилася Нола. Ще двох малюків тимчасово прихистив продавець.


Перші дні разом
Вигляд Ноли, м'яко кажучи, залишав бажати кращого: закислі очі і багато, дуже багато бліх. Ми відразу придбали все необхідне, помили її, і вона миттєво перетворилася... ні, не на милого котенятка, а на справжнісіньку господиню будинку! Нола адаптувалася дуже швидко, ніби жила тут з народження.

Ми з чоловіком – лікарі, і чергування ніхто не відміняв, але ми намагалися влаштувати все так, аби принаймні перший місяць з кішкою хтось був. При цьому Нола дійсно поводилася, немов маленька дитина: щодня о 4-5 ранку вона підіймала нас, аби побешкетувати, а після кожного походу в туалет ми робили все те, що роблять батьки немовлятам. Але по-справжньому кайфували від того, що дбаємо про крихітку!
Нола – найбільш товариська кішка на світі



Знаю не з чуток, що зазвичай коти рідко бувають у гуморі і більше люблять поспати, аніж пограти, але наша кішка – абсолютна протилежність. Нола обожнює гостей і залюбки розважається з ними, приходить у захват, коли ми забавляємося з нею лазерною указкою і влаштовуємо їй інші розваги. Крім того, справжній леді ніяк не личить полювати на комах – Нола просить нас підсадити її, аби вона піймала муху чи жучка. А хіба можна не допомогти дитині?



Любимо повеселитися, особливо підкріпитися!

Гастровподобання у нашої улюблениці теж особливі! Стандартний раціон – корм «4 лапи», особливо смакує з кроликом. Проте є дещо, від чого вона ніколи не відмовиться. По-перше, ми дуже любимо сметану, але їмо її тільки з пальця або ложечки. Якщо просто наллєте у тарілку – і їсти готуйтеся самі.

Але найдивніше, на наш погляд, гастрономічне вподобання Ноли – це... пігулки! Вочевидь, наше покликання дається взнаки ☺ Але уявіть собі моє обличчя, коли я побачила, як наша киця, уважно дивлячись мені в очі, тримає в зубах пігулку від головного болю! Переконати віддати її мені не вдалося, Нола просто сховалася у шафі, а повернулася до мене вже без пігулки. Чи з'їла вона її? Складно відповісти, але сподіваюся, голова у неї не болітиме ніколи!
Love is ...
Нола ще та розбійниця, але часом я її не впізнаю. Коли погано почуваюся, вона завжди поруч, і в такі моменти їй чомусь не хочеться бавитися. Я абсолютно впевнена, що тварини все відчувають, лише сказати не можуть. До слова, нещодавно вперше захворіла наша Нола – маленькій діагностували цистит. Зараз усе налагодилося, але складно передати словами, як ми хвилювалися. Регулярно відвідували ветеринара і ні на секунду не відходили від неї.

Але навіть захворівши, щоранку Нола змушувала нас прокидатися, облизуючи обличчя, сиділа поруч, коли ми чистили зуби і приймали душ, і просилася на ручки, коли хтось із нас повертався додому, щоб поцілувати. А ми завжди знаємо, що вдома на нас хтось чекає.

Ми виходимо надвір у негоду, надівши на себе гумові чоботи і водонепроникну куртку, в той час як наші чотириногі друзі буквально тремтять від сирості та холоду. Ми не дали притулок кішці, у нас з'явився повноцінний член сім'ї, і ми не уявляємо життя без Ноли. Чого і вам бажаємо ☺

Цьомікі-бомікі! Ваша щаслива киця Нола