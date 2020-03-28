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15 украинских фильмов, которые точно стоят вашего внимания

Рассказываем, почему нужно обязательно увидеть "Донбасс" и "Мої думки тихі"

Сайт Сегодня.Lifestyle продолжает серию материалов о фильмах и сериалах, которые можно посмотреть во время карантина. Напомним, что решением Кабмина в Украине продлен карантин до 24 апреля 2020 года. Из-за коронавируса также введен режим чрезвычайной ситуации на территории страны.

Ранее мы рассказывали о книгах по мотивации и саморазвитию, а еще делились сериалами с интригующим сюжетом, от которых нельзя оторваться. На этот раз предлагаем 15 украинских фильмов, которые обязательно нужно посмотреть каждому.

Фильм "Донбасс" Фото: YouTube

"Додому"

Сюжет: Отец и сын везут на погребение в Крым сына и брата, погибшего во время украинского-российской войны.

"Домой" – это полнометражный дебют 26-летнего режиссера Наримана Алиева, который представлял Украину в лонглисте "Оскара", также лента имеет награды международных кинофестивалей в Одессе и Стамбуле.

"Мої думки тихі"

Сюжет: история картины разворачивается вокруг фрилансера Вадима Ротта, который соглашается на запись звуков животных из Закарпатья. Главный герой отправляется на воплощение своей новой мечты вместе с мамой, которая усложняет это путешествие своей гиперопекой.

Комедия Антонио Лукича претендует на статуэтку "Золота Дзига-2020" в номинации "Лучший фильм".

"Донбас"

Сюжет: 13 перетекающих из одного в другой эпизодов, воссоздающих истории, произошедшие на Востоке Украины. За основу сценария режиссер Сергей Лозница взял документальные материалы из любительских роликов на YouTube, снятые на подконтрольной самопровозглашенным ДНР и ЛНР территории в 2014-15 годах.

Фильм стал главным триумфом украинского кино в 2018 году. На Каннском кинофестивале Сергею Лознице был присвоен приз за лучшую режиссерскую работу. "Донбас" также наградили Государственной премией Украины имени Александра Довженко.

"Рівень чорного"

Сюжет: 50-летие становится началом сложного этапа в жизни свадебного фотографа Кости. Все, что он любил и к чему был привязан, уходит навсегда. Хотя таких вещей в его жизни не так уж и много: парализованный после инсульта отец, подруга, старый кот, слайды, на которых он молод и счастлив. Костя всю жизнь фотографирует чужое счастье. Для него это обычная рутина.

Премьера документально-игровой драматической драмы, снятой Валентином Васяновичем, состоялась 17 июля 2017 года на 8-м Одесском международном кинофестивале.

"Брама"

Сюжет: история о жизни семьи во главе с бабкой Присей, проживающей в Чернобыльской зоне отчуждения. Главная героиня ест галюциногенные грибы и дружит с русалками, а во время войны однажды зарезала двенадцать эссэсовцев. Внезапно их размеренная жизнь заканчивается – баба Прися получает сверхъестественный сигнал о катастрофе, которая произойдет в скором времени.

"Дике поле"

Сюжет: Герман вынужден вернуться в свой родной городок на Донбассе. Его старший брат исчез, и теперь герою придется защищать семейный бизнес – старую бензоколонку. Вместе с ней – друзей детства и свою любовь от тех, кто захватывает кусок за куском землю, превращая ее в кукурузные поля и железную дорогу, которая никуда не ведет

"Чужа молитва"

Сюжет: фильм рассказывает историю крымской татарки Саиде Арифовой, которая во время Второй мировой войны дважды спасла 88 еврейских детей-сирот: сначала – от нацистов, выдавая детей в крымских татар, а второй – от войск НКВД, которые осуществляли депортацию крымских татар в мае 1944 года, доказав, что эти дети являются евреями.

"Ефір"

Сюжет: на окраине Российской империи врач дает смертельную дозу эфира молодой женщине, которую хочет соблазнить. По подозрению в покушении на убийство и изнасиловании ему грозит смертная казнь или ссылки в Сибирь и, в последний момент, врачу удается спастись. Он бежит и находит работу в австро-венгерской крепости, где продолжает свои эксперименты с эфиром, цель которых – не только облегчение боли, но и манипуляция поведением человека.

"Тепер я буду любити тебе"

Сюжет: романтичная комедия рассказывает о рестораторе Мишеле, который после того, как от него ушла жена накануне Рождества, попадает в водоворот разнообразных приключений.

"Прикольна казка"

Сюжет: ироническая и захватывающая сказка, в которой действуют романтичные герои, коварные воры и отчаянные милитаристы. Действие разворачивается в двух немного странных соседних королевствах: Военном и Несчастном. Жители первого всю жизнь бессмысленно и безуспешно воюют, а второго – жалуются на несчастливую судьбу.

Премьера картины состоялась 4 декабря 2008 года.

"Кіборги"

Сюжет: фильм рассказывает историю одного двухнедельного боевого дежурства в сентябре 2014 года. Группа украинских военных впервые приезжает в повреждённое боевыми действиями здание старого терминала Донецкого аэропорта им. Сергея Прокофьева. Доброволец с позывным "Мажор" – музыкант и сын влиятельных родителей, тайком убежал на войну. Он пытается понять свою роль на этой войне, саму войну, и что будет после нее. Вместе с ним еще шестеро военных, чьими прототипами являются реальные украинские военные.

Картина является одним из победителей 8-го конкурсного отбора Госкино Украины.

"Місто в якому не ходять гроші"

Сюжет: У Алисы наступил тяжелый период в жизни: ее уволили с работы, парень ушел к другой, она разочарована и не понимает, как жить дальше. Вдруг в своей комнате Алиса находит билет на поезд в неизвестный город. Чтобы немного развеяться от проблем она решает воспользоваться билетом и отправиться в путешествие. Однако Алиса попадает в странный фантасмагорический мир – закрытую территорию, откуда невозможно выбраться и где действуют свои законы.

"Порно з вбивством"

Сюжет: Денис мелкий бизнесмен-неудачник. Он задолжал большую сумму денег бандиту по кличке Галстук. Чтобы отдать долг, Денис решает заработать на "порно". Приступая с энтузиазмом к съемкам "фильма для взрослых", он совершенно не представляет, как это делать.

"Плем'я"

Сюжет: фильм повествует о драматической истории первой любви глухого Сергея, который переходит в 11-й класс интерната. Сюжет фильма построен на отношениях героя с одноклассниками и девушкой Аней.

Картина была одним из претендентов на представление от Украины на номинацию премии "Оскар" 2015 года. В том же году фильм получил премию "Ника" в категории "Лучший фильм стран СНГ и Балтии".

"Герої мого часу"

Сюжет: Фильм рассказывает историю "маленького человека", парня "из соседнего двора", живущего в сложном и противоречивом мире. Жорик пытается найти смысл своего существования в большом городе и приезжает в столицу в поисках счастья. Он ищет работу, пытается строить отношения, пытается поставить себе высокие цели. Но каждый раз заходит в тупик. Девушка из состоятельной семьи, владелица бизнес-центра. Однако пропасть между социальными классами препятствует их любви.

Напомним, что недавно стартовало голосование за лучший фильм в номинации "Премия зрительских симпатий" кинопремии "Золота Дзиґа-2020". Голосование проходит на сайте Сегодня.Lifestyle до 12 апреля. Победит тот фильм, который наберет наибольшее количество голосов за период голосования.

Все подробности в спецтеме Кино дома

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