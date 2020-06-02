Мирослава Скорика похоронят во Львове: известны даты прощания с композитором
Все желающие смогут почтить память артиста
Выдающийся украинский композитор Мирослав Скорик умер 1 июня в возрасте 82 лет. Народного артиста Украины похоронят в пятницу, 5 июня, во Львове на Лычаковском кладбище.
Все желающие почтить память и талант Скорика, смогут попрощаться с ним во Львове и в Киеве. Об этом сообщила жена музыканта, Адриана Скорик.
Прощание с композитором в Киеве будет проходить в среду, 3 июня, в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ, в 11:30.
В четверг, 4 июня, с известным дирижером можно будет попрощаться во Львове. Церемония состоится в Соборе святого Юра в 11:30.
Во всем мире знают и любят "Мелодию" авторства Мирослава Скорика, а также оперу "Моисей". Композитор был признан и в Украине: он награжден званиями народного артиста Украины, Героя Украины, и является лауреатом Национальной премии Украины имени Шевченко.
Скорик стал известным после написания музыки к кинофильму "Тени забытых предков" Сергея Параджанова в 1964 году.
Раньше мы сообщали, что Зеленский выразил свои сожаления в связи со смертью Мирослава Скорика.
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное