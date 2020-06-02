Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мирослава Скорика похоронят во Львове: известны даты прощания с композитором

Сегодня, 12:45

Все желающие смогут почтить память артиста

Выдающийся украинский композитор Мирослав Скорик умер 1 июня в возрасте 82 лет. Народного артиста Украины похоронят в пятницу, 5 июня, во Львове на Лычаковском кладбище.

Все желающие почтить память и талант Скорика, смогут попрощаться с ним во Львове и в Киеве. Об этом сообщила жена музыканта, Адриана Скорик.

Мирослав Скорик
Мирослав Скорик
Фото: facebook.com

Прощание с композитором в Киеве будет проходить в среду, 3 июня, в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ, в 11:30.

В четверг, 4 июня, с известным дирижером можно будет попрощаться во Львове. Церемония состоится в Соборе святого Юра в 11:30.

Во всем мире знают и любят "Мелодию" авторства Мирослава Скорика, а также оперу "Моисей". Композитор был признан и в Украине: он награжден званиями народного артиста Украины, Героя Украины, и является лауреатом Национальной премии Украины имени Шевченко.

Скорик стал известным после написания музыки к кинофильму "Тени забытых предков" Сергея Параджанова в 1964 году.

Раньше мы сообщали, что Зеленский выразил свои сожаления в связи со смертью Мирослава Скорика.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Стала известна причина смерти актера из фильма "Сумерки" Муж актрисы из фильма "Москва слезам не верит" умер от коронавируса Известный сценарист и ЛГБТ-активист Ларри Крамер умер на 84-м году жизни
Львов похороны композитор Мирослав Скорик
Реклама

Новости партнеров

Настя Каменських зробила гучне зізнання, мурашки навіть у Потапа
Настя Каменських зробила гучне зізнання, мурашки навіть у Потапа
Пикантное виде Королевой с экс-любовником Собчак ошарашило сеть
Пикантное виде Королевой с экс-любовником Собчак ошарашило сеть
Звезда «Великолепного века» впервые показала фото своей семьи
Звезда «Великолепного века» впервые показала фото своей семьи
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали
Лучший рецепт маринованной скумбрии. Вкуснее вы не пробовали

Популярные статьи

Сегодня, 11:09Travel

Куда поехать на Троицу-2020 в Украине: необычные направления

Сегодня, 10:53Стиль

Коронация Елизаветы II: какой стиль предпочитала юная королева

Сегодня, 10:37Events

Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника

Вчера, 19:30Шоу-бизнес

Алла Мазур показала, как выглядит после операции: фото

Вчера, 17:28Шоу-бизнес

ТОП-10 малоизвестных фактов из жизни секс-символа Мэрилин Монро

Вчера, 13:25Стиль

Можно короче: ТОП-5 главных стрижек 2020 года

Вчера, 12:13Стиль

Самые модные окрашивания волос 2020: главные тренды лета

Вчера, 11:17Шоу-бизнес

Бэби-бум в украинском шоу-бизнесе: кто из звезд готовится стать родителями

Вчера, 11:15Food

Как приготовить клубничное варенье: ТОП-5 рецептов

Вчера, 10:37Шоу-бизнес

Даша Астафьева показала полностью обнаженную фигуру: фото 18+

Вчера, 08:19Fun

День защиты детей: красивые поздравления и стихи

31 маяШоу-бизнес

Всемирный день блондинок: ТОП-10 белокурых звезд Голливуда

31 маяTravel

День Киева: ТОП-10 интересных мест, которые нужно увидеть хотя бы раз в жизни

31 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Стрельцам нужно избегать негативных мыслей, а Козерогам – самостоятельно решать свои вопросы

30 маяТехно

SpaceX и NASA успешно отправили в космос астронавтов на корабле Crew Dragon: видео

30 маяEvents

30 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Новости партнеров

Зіркові батьки, які поховали своїх дітей. Фото
Зіркові батьки, які поховали своїх дітей. Фото
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Как выглядят первые жены Меладзе, Харламова, Баскова и других
Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
Бойко показал, что вытворяет на карантине с красавицей женой
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
Пробуем макароны по-новому: высыпаем на сковороду и жарим
Пробуем макароны по-новому: высыпаем на сковороду и жарим
Как выглядит фигура 50-летней Дженнифер Лопес без фотошопа
Как выглядит фигура 50-летней Дженнифер Лопес без фотошопа
Как выглядят мамы Каменских, Брежневой, Тодоренко и других звезд
Как выглядят мамы Каменских, Брежневой, Тодоренко и других звезд
Что будет, если есть два банана в день
Что будет, если есть два банана в день

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять