Ток-шоу "Говорить Україна" будет спасать школьника с инвалидностью от жестокости отчима

История о семейной драме, заложником которой стал 7-летний Максим

В эксклюзивном выпуске ток-шоу "Говорить Україна" с ведущим Алексеем Сухановым, который зрители увидят на телеканале "Украина" во вторник, 27 октября, расскажут о семейной драме, заложником которой стал 7-летний Максим.

В Киевской области мужчина избил своего пасынка за то, что тот разрисовал старый кухонный стол. Мать не вызвала врачей, а отвела мальчика в школу. Но почему Максим оказался в больнице? Какие тайны скрыты в прошлом отчима? Что расскажет сам мальчик о жизни в семье, и что покажет детектор лжи, который пройдут члены семьи – станет известно уже сегодня.

Фото: Depositphotos

К журналистам ток-шоу "Говорить Україна" обратилась бабушка Максима, Оксана, которая переживает за судьбу внука, ведь убеждена, что жизнь мальчика в опасности. Мать Максима увидела синяки на его лице, но отвела мальчика в школу, где он пожаловался на самочувствие, а потом потерял сознание. Медсестра и администрация школы вызвали скорую и полицию. В больнице выяснили, что у Максима сотрясение мозга, сломана рука и многочисленные гематомы. Соцслужбы на год запретили матери мальчика приближаться к нему, а отчима – отпустили под подписку о невыезде.

"Сергей не имел права протягивать руки к ребенку. Как можно так избить, что у ребенка сотрясение мозга! Я хочу, чтобы Сергей отбыл наказание и его лишили свободы", – говорит бабушка Оксана.

Мать Максима отрицает насилие со стороны супруга и уверяет, что сына обидели дети в школе. Женщина хочет вернуть сына, у которого с детства серьезные проблемы со здоровьем. У ребенка плохо развиты ручки – на обеих конечностях только по четыре пальца. Мальчик уже перенес несколько операций, но ему нужно еще хирургическое вмешательство. Несмотря на это, отчим заставлял Максима отжиматься от пола.

Шокирующие подробности совместной жизни с Сергеем открыла его бывшая супруга. Женщина рассказала, что супруг жесткого бил ее и их детей, поэтому верит, что и Максим пострадал от него.

"Никто не в праве издеваться над детьми и, если такое происходит, то мы не вправе остаться в стороне. Иногда любовь матери к супругу-тирану, может привести к серьезным трагедиям, но самое страшное, что могут пострадать дети", – комментирует ситуацию ведущий ток-шоу Алексей Суханов.

Как описывает инцидент отчим? Прикрывает ли мужа мать Максима, и каким будет результата теста на полиграфе, станет известно сегодня на телеканале "Украина" в 20:10.

Ранее стало известно, что в Волынской области ревнивый муж жестко избил собственных детей. Также под Запорожьем 10-летний мальчик убил отца.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться