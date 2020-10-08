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В Волынской области ревнивый муж жестко избил собственных детей (видео)

8 октября, 11:47

Екатерина Степаненко Екатерина Степаненко

Детей уже забрали из семьи, которая и ранее состояла на учете, мужчине грозит штраф

Поломал маленькому сыну ребра, разбил голову дочери-первокласснице и отлупил еще троих своих детей ревнивый муж в Волынской области. Все село возмущено поступком местного жителя. У мужчины пятеро родных детей и всех бьет до полусмерти из-за того, что ревнует свою супругу. Все подробности узнали корреспонденты новостей "Сегодня".

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Врачи, которые сейчас занимаются здоровьем пятилетнего Павлика, больше всего встревожены травмой легких. По их словам, еще несколько ударов и мальчик мог погибнуть. В соседнем отделении, в неврологии находится семилетняя сестра Павлика с травмой головы. Досталось и еще трем детям. Самому старшему – 9, наименьшей – всего полтора годика.

"Отец не отрицает факта избиения. О том, ему жаль, пока никто не спрашивал, проводятся с ним следственные действия", – отмечает Юрий Крошко, начальник управления Нацполиции в Волынской области.

Сергей и Лидия, родители избитых малышей, в селе имеют плохую репутацию. Соседи говорят, злоупотребляюталкоголем и часто оставляют детей без присмотра. Оба нигде не работают. Живут на средства, государство выплачивает на детей. Семья стоит на учете, как неблагополучная. Сергей очень ревнует жену. Об этом говорят все в деревне. В день, когда дети попали в больницу с травмами, Сергей разыскивал супругу.

"Она сюда-туда, утром ушла и к вечеру могла не прийти. Малышку на руки. Пошла кому помогать, чтобы выпить", – говорит Владимир Матвийчук, отец Сергея.

Двое в больнице и трое в приюте – детей уже вряд вернут в эту семью. За избиение их папа как минимум заплатит штраф. А может и сесть в тюрьму, если дело следователи переквалифицируют после результатов судебно-медицинской экспертизы.

Тем временем Киев шокирован сожжением ребенка. 35-летний мужчина сжег своего шестилетнего ребенка из-за конфликта с женой. Он планировал убийство заранее. Правоохранители, задержавшие изверга, открыли дело по статье "умышленное убийство". Поджигателю грозит максимальный срок наказания.

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дети избиение ревнивец волынская область

Источник: Сегодня

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