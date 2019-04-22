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Трое детей самого богатого человека Дании погибли в терактах на Шри-Ланке

В сети появились последние снимки детей бизнесмена Андерса Холха Повлсена

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 23:01
Андерс Холч Повлсен
Андерс Холч Повлсен
Фото: AFP

В ходе жутких терактов на Шри-Ланке, которые произошли 21 апреля в отелях и церквях, погибли трое из четырех детей известного датского миллиардера Андерса Холха Повлсена, сообщает ВВС со ссылкой на представителя бизнесмена.

Отмечается, что бизнесмен со своей женой Анной и детьми (дочерьми Альмой, Астред и Агнес и сыном Альфредом) приехали отдохнуть на Шри-Ланку на католическую Пасху. Имена погибших не названы. Однако, за несколько дней до трагедии одна из дочерей Андерса Альма опубликовала нежное фото: "Три маленьких медвежонка".

Скриншот из соцсети

Отметим, что Андерс Холч Повлсен владеет международной сетью одежды Bestseller и является одним из акционеров онлайн-магазина Asos (27%). Повлсену – 46 лет. Он с 28 лет руководит семейным предприятием, сетью магазинов одежды Bestseller, и является его единственным владельцем.

Андерс Холч Повлсен с супругой
Андерс Холч Повлсен с супругой
Фото: AFP

Также ему принадлежит 10% в немецком ритейлере Zalando, а также доли в интернет-магазине Nemlig и финансовой компании Klarna. Он является крупнейшим землевладельцем в Великобритании. Forbes оценивает состояние бизнесмена почти в восемь миллиардов долларов. Всего несколько дней назад Андерс рассказал о планах оставить все свое имущество детям после смерти...

Напомним, власти Шри-Ланки объявили вторник, 23 апреля, днем траура по погибшим в результате взрывов в Коломбо. 


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Источник: Сегодня
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