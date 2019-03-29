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Как покрасить перепелиные яйца на Пасху

В 2019 году католики будут отмечать Пасху 21 апреля, а православные – 28-го

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:10
Перепелиные яйца на Пасху
Перепелиные яйца на Пасху
Фото: freepik.com

На Пасху делают крашенки не только из куриных, но и из перепелиных яиц. И хотя последние нарядно выглядят благодаря естественному пятнистому узору, их можно покрасить во все цвета радуги. 

Как красить перепелиные яйца

Чтобы покрасить перепелиные яйца на Пасху, вам понадобятся: уксус, пищевой краситель, пластиковые стаканчики или контейнеры для краски и вода. 

Используйте для окрашивания одноразовые стаканчики
Используйте для окрашивания одноразовые стаканчики
Фото: Pinterest

Для начала налейте по чайной ложке уксуса в каждый стаканчик/контейнер. Затем добавьте пищевые красители и перемешайте. Будет интересно поэкспериментировать с использованием разного количества пищевых красителей и смешиванием разных цветов. Используйте от 8 до 20 капель пищевого красителя на чашку. Если вы купили порошковый краситель, смотрите на интенсивность цвета раствора. Затем добавьте половину чашки горячей воды в каждую емкость (кипятить жидкость не нужно).

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Поместите по 4-5 вареных перепелиных яиц в каждый стаканчик. Оставьте яйца на 5 минут, чтобы получился красивый ровный цвет. Для более светлых оттенков проверьте яйца через две минуты. Для более темных тонов оставьте их на 10 или больше минут. Раствор можно использовать повторно для новой партии яиц.

Крашенки удобно сушить на решетке
Крашенки удобно сушить на решетке
Фото: Pinterest

Используя щипцы или вилку, переложите яйца на решетку для выпечки. Под низ предварительно постелите газету, чтобы не испачкать стол краской. Так яйца очень быстро высыхают благодаря свободной циркуляции воздуха.

Готовые крашеные перепелиные яйца можно использовать для декора или пасхальных композиций.

Напомним, ранее мы писали, как покрасить яйца с помощью скотча. "Сегодня" также рассказывали о натуральных красителях для пасхальных яиц

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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Источник: Сегодня
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