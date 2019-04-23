Как приготовить кулич в мультиварке: три рецепта пасхальной выпечки
Кулич в мультиварке испечь довольно просто
Вкусный пасхальный кулич с изюмом можно легко приготовить в мультиварке. Там он получается гораздо более мягким и влажным, чем в обычной духовке или хлебопечке. В тесто вы можете добавить любые наполнители на свой вкус: изюм, курагу, орехи и цукаты. Глазурь подойдет любая: белковая, желатиновая, шоколадная.
Кулич в мультиварке с изюмом
Ингредиенты рассчитаны на чашу объемом 3 л. Если кулич не пропекся за указанное в рецепте время, включите режим "Выпечка" еще на 15-20 минут.
Ингредиенты:
- 2.5 стакана муки
- 1 стакан сахара
- 0.5 стакана молока
- 0.5 стакана изюма
- 100 г сливочного масла
- 3 яйца
- 6 г сухих дрожжей
- 0.5 ч.л. соли
Для глазури:
- 1 стакан сахарной пудры
- 1 яичный белок
- 1 ст.л. лимонного сока
- кондитерская посыпка или кокосовая стружка
Рецепт приготовления:
- Растворить дрожжи в 2 ст.л. теплого молока.
- В чашу мультиварки влить растопленное сливочное масло и оставшееся подогретое молоко, всыпать 1 ст.л. сахара и соль. Тщательно перемешать и дать остыть до комнатной температуры.
- Добавить дрожжевую смесь и 0.5 стакана муки, убрать в тепло на полчаса.
- Когда опара поднимется, соединить ее с желтками, растертыми с оставшимся сахаром, и 2 стаканами муки. Аккуратно добавить взбитые белки, перемешать ложкой сверху вниз.
- Размешать тесто лопаткой в чаше, снова отправить в тепло на час, чтобы тесто хорошо подошло.
- Изюм промыть, замочить в теплой водей на 15 минут. Обсушить и обвалять в муке, добавить в тесто.
- Поместить чашу в мультиварку и готовить в режиме "Выпечка" 1 час 20 минут. Готовность проверить зубочисткой. Оставить кулич в режиме "Подогрев" еще на 15 минут, а затем слегка остудить его в чаше.
- Приготовить глазурь: хорошо взбить яичные белки вместе с сахарной пудрой и лимонным соком.
- Переложить кулич на тарелку, украсить глазурью, кондитерской посыпкой или кокосовой стружкой.
Пышный кулич в мультиварке
Ингредиенты:
- 150 мл молока
- 3 яйца
- 100 г сливочного масла
- 1 стакан сахара
- 3/4 пачки сухих дрожжей
- 1 пачка ванильного сахара
- 50 г изюма
- щепотка соли
- 500 г муки
Для глазури:
- 100 г сахарной пудры
- белок 1 яйца
Рецепт приготовления:
- Налить молоко в чашу мультиварки. В режиме "Мультиповар" выбрать время 6 минут и температуру 35 градусов. Молоко должно стать чуть теплее комнатной температуры, но не горячим.
- После к молоку добавить дрожжи и размешать до однородной консистенции. Затем добавить 150 г муки. Тесто должно получится немного жидковатой консистенции, но гуще, чем на оладьи.
- Чтобы опара подошла, включить режим "Йогурт" и оставить в мультиварке на 30 минут. Если у вас нет такого режима, то можно использовать "Мультиповар" с температурой 35 градусов.
- Во время того, как наша опара подходит, необходимо отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром до однородной массы, масса должна посветлеть. Яичные белки взбить в густую стойкую пену.
- По окончанию программы к опаре добавить щепотку соли, ванилин, яичные желтки с сахаром и заранее растопленное сливочное масло.
- Постепенно чередуя муку и взбитые белки, ввести их в тесто. Хорошо перемешать сверху вниз, чтобы тесто было легким и насытилось кислородом. В итоге тесто должно получится не очень густым.
- Выбрать режим "Йогурт" и оставить тесто в мультиварке на 30 минут. После окончания слегка обмять тесто и оставить его еще на 1 час, в том же режиме. Если у вас нет такого режима, то можно использовать "Мультиповар" с температурой 40 градусов.
- Через час стол присыпать мукой и выложить сверху тесто. Посыпать еще несколько раз мукой и начать вымешивать. В процессе вымешивания добавить 4 столовые ложки растительного масла и обвалянный в муке изюм.
- Чашу мультиварки смазать растительным маслом. Тесто должно занять уровень в чаше мультиварки до 1,5.В режиме "Выпечка" выпекаем пасхальный кулич в мультиварке в течение 1 часа и 20 минут.
- Проверить тесто на готовность зубочисткой. С помощью решетки для готовки на пару вынуть пасхальный кулич, перевернуть его и выпекать еще 10 минут, чтобы подрумянить кулич с другой стороны.
- Вынуть готовый пасхальный кулич с мультиварки. На слегка остывший кулич нанести глазурь. Сверху украсить кондитерской посыпкой.
Творожный кулич в мультиварке
Ингредиенты:
- 9 г быстрорастворимых дрожжей
- 110 мл теплого молока
- 200 г 5% творога
- 3 куриных яйца (1 белок используем для глазури)
- 150 г сахарного песка
- 100 г сливочного масла
- 1/2 чайной ложки соли
- 500 г муки
- ванильный сахар – 1 столовая ложка
- 200 г цукатов или изюма
Рецепт приготовления:
- В теплом молоке растворить сухие дрожжи. Добавить чайную ложку сахара и три столовых ложки пшеничной муки, дать постоять 30 минут в тепле.
- Взбить миксером два белка со 100 г сахарного песка. Если вы будете кулич покрывать глазурью, увеличите количество сахара и белка. Возьмите три белка и 150 г сахара.
- В подошедшую опару добавить три желтка, перетертые с ванильным сахаром и солью, размягченное сливочное масло и 200 г мягкого творога. Хорошо перемешать.
- Добавить взбитые с сахаром белки, часть которых оставить на глазурь. Аккуратно перемешать ложкой.
- Ввести порциями муку и замесить мягкое, эластичное тесто. Положить в кастрюльку, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на час.
- Тесто обмять, добавить цукаты или изюм. Распределить их по тесту.
- Положить тесто в мультиварку, закрыть и включить режим подогрева на 15 минут.
- Даем тесту подняться. Примерно за 45 минут оно поднимется до верхней метки.
- Включить режим выпечка на 60 минут. После сигнала, не открывая крышки, добавить еще 30 минут выпечки.
- После приготовления не открывать крышку еще несколько минут. Затем перевернуть творожный кулич на полотенце.
- Покрыть глазурью – взбитыми белками с сахаром.
Напомним, ранее "Сегодня" писали, как украсить кулич на Пасху. Мы также рассказывали, как приготовить куличи в хлебопечке.
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