Как приготовить кулич в мультиварке: три рецепта пасхальной выпечки

Кулич в мультиварке испечь довольно просто

Кулич в мультиварке Фото: Depositphotos

Вкусный пасхальный кулич с изюмом можно легко приготовить в мультиварке. Там он получается гораздо более мягким и влажным, чем в обычной духовке или хлебопечке. В тесто вы можете добавить любые наполнители на свой вкус: изюм, курагу, орехи и цукаты. Глазурь подойдет любая: белковая, желатиновая, шоколадная.

Кулич в мультиварке с изюмом

Кулич в мультиварке влажный Фото: Depositphotos

Ингредиенты рассчитаны на чашу объемом 3 л. Если кулич не пропекся за указанное в рецепте время, включите режим "Выпечка" еще на 15-20 минут.

Ингредиенты:

2.5 стакана муки

1 стакан сахара

0.5 стакана молока

0.5 стакана изюма

100 г сливочного масла

3 яйца

6 г сухих дрожжей

0.5 ч.л. соли

Для глазури:

1 стакан сахарной пудры

1 яичный белок

1 ст.л. лимонного сока

кондитерская посыпка или кокосовая стружка

Рецепт приготовления:

Растворить дрожжи в 2 ст.л. теплого молока. В чашу мультиварки влить растопленное сливочное масло и оставшееся подогретое молоко, всыпать 1 ст.л. сахара и соль. Тщательно перемешать и дать остыть до комнатной температуры. Добавить дрожжевую смесь и 0.5 стакана муки, убрать в тепло на полчаса. Когда опара поднимется, соединить ее с желтками, растертыми с оставшимся сахаром, и 2 стаканами муки. Аккуратно добавить взбитые белки, перемешать ложкой сверху вниз. Размешать тесто лопаткой в чаше, снова отправить в тепло на час, чтобы тесто хорошо подошло. Изюм промыть, замочить в теплой водей на 15 минут. Обсушить и обвалять в муке, добавить в тесто. Поместить чашу в мультиварку и готовить в режиме "Выпечка" 1 час 20 минут. Готовность проверить зубочисткой. Оставить кулич в режиме "Подогрев" еще на 15 минут, а затем слегка остудить его в чаше. Приготовить глазурь: хорошо взбить яичные белки вместе с сахарной пудрой и лимонным соком. Переложить кулич на тарелку, украсить глазурью, кондитерской посыпкой или кокосовой стружкой.

Пышный кулич в мультиварке

Кулич в мультиварке творожный Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

150 мл молока

3 яйца

100 г сливочного масла

1 стакан сахара

3/4 пачки сухих дрожжей

1 пачка ванильного сахара

50 г изюма

щепотка соли

500 г муки

Для глазури:

100 г сахарной пудры

белок 1 яйца

Рецепт приготовления:

Налить молоко в чашу мультиварки. В режиме "Мультиповар" выбрать время 6 минут и температуру 35 градусов. Молоко должно стать чуть теплее комнатной температуры, но не горячим. После к молоку добавить дрожжи и размешать до однородной консистенции. Затем добавить 150 г муки. Тесто должно получится немного жидковатой консистенции, но гуще, чем на оладьи. Чтобы опара подошла, включить режим "Йогурт" и оставить в мультиварке на 30 минут. Если у вас нет такого режима, то можно использовать "Мультиповар" с температурой 35 градусов. Во время того, как наша опара подходит, необходимо отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром до однородной массы, масса должна посветлеть. Яичные белки взбить в густую стойкую пену. По окончанию программы к опаре добавить щепотку соли, ванилин, яичные желтки с сахаром и заранее растопленное сливочное масло. Постепенно чередуя муку и взбитые белки, ввести их в тесто. Хорошо перемешать сверху вниз, чтобы тесто было легким и насытилось кислородом. В итоге тесто должно получится не очень густым. Выбрать режим "Йогурт" и оставить тесто в мультиварке на 30 минут. После окончания слегка обмять тесто и оставить его еще на 1 час, в том же режиме. Если у вас нет такого режима, то можно использовать "Мультиповар" с температурой 40 градусов. Через час стол присыпать мукой и выложить сверху тесто. Посыпать еще несколько раз мукой и начать вымешивать. В процессе вымешивания добавить 4 столовые ложки растительного масла и обвалянный в муке изюм. Чашу мультиварки смазать растительным маслом. Тесто должно занять уровень в чаше мультиварки до 1,5.В режиме "Выпечка" выпекаем пасхальный кулич в мультиварке в течение 1 часа и 20 минут. Проверить тесто на готовность зубочисткой. С помощью решетки для готовки на пару вынуть пасхальный кулич, перевернуть его и выпекать еще 10 минут, чтобы подрумянить кулич с другой стороны. Вынуть готовый пасхальный кулич с мультиварки. На слегка остывший кулич нанести глазурь. Сверху украсить кондитерской посыпкой.

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Творожный кулич в мультиварке

Кулич в мультиварке творожный Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

9 г быстрорастворимых дрожжей

110 мл теплого молока

200 г 5% творога

3 куриных яйца (1 белок используем для глазури)

150 г сахарного песка

100 г сливочного масла

1/2 чайной ложки соли

500 г муки

ванильный сахар – 1 столовая ложка

200 г цукатов или изюма

Рецепт приготовления:

В теплом молоке растворить сухие дрожжи. Добавить чайную ложку сахара и три столовых ложки пшеничной муки, дать постоять 30 минут в тепле. Взбить миксером два белка со 100 г сахарного песка. Если вы будете кулич покрывать глазурью, увеличите количество сахара и белка. Возьмите три белка и 150 г сахара. В подошедшую опару добавить три желтка, перетертые с ванильным сахаром и солью, размягченное сливочное масло и 200 г мягкого творога. Хорошо перемешать. Добавить взбитые с сахаром белки, часть которых оставить на глазурь. Аккуратно перемешать ложкой. Ввести порциями муку и замесить мягкое, эластичное тесто. Положить в кастрюльку, накрыть полотенцем и поставить в теплое место на час. Тесто обмять, добавить цукаты или изюм. Распределить их по тесту. Положить тесто в мультиварку, закрыть и включить режим подогрева на 15 минут. Даем тесту подняться. Примерно за 45 минут оно поднимется до верхней метки. Включить режим выпечка на 60 минут. После сигнала, не открывая крышки, добавить еще 30 минут выпечки. После приготовления не открывать крышку еще несколько минут. Затем перевернуть творожный кулич на полотенце. Покрыть глазурью – взбитыми белками с сахаром.

Напомним, ранее "Сегодня" писали, как украсить кулич на Пасху. Мы также рассказывали, как приготовить куличи в хлебопечке.

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