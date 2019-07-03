Как приготовить постные дрожжевые блины: пошаговый рецепт

Рецепт постных блинов на воде

Постные блины на воде Фото: Depositphotos

Пост Петра и Павла 2019 начался 24 июня и продлится до 11 июля. Если вы хотите приготовить на завтрак постные блинчики без яиц, молока и кефира, возьмите на заметку наш рецепт.

Смотрите видео, как приготовить дрожжевые блины с медом:

Постные блины на воде можно сделать с несладкими начинками, в этом случае они станут сытным вторым блюдом. А блинчики со сладким наполнителем можно подать к чаю.

Постные блины: рецепт на воде

Ингредиенты:

1,5 стакана муки

3 г сухих или 10 г живых дрожжей

0,5 ч.л. соли

1.5 ст.л. сахара

2 ст.л. растительного масла

300-400 мл воды

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Рецепт постных блинов на минеральной воде

Рецепт приготовления:

В глубокую миску насыпать муку с 1 ст.л. сахара, влить 200 мл теплой воды, размешать и оставить на 15 минут. В 100 мл теплой воды растворить дрожжи с оставшимся сахаром. Оставить до начала образования пены. Влить в тесто запенившуюся опару, перемешать. Оставить до образования на поверхности теста пузырьков. В запузырившееся тесто всыпать соль, влить растительное масло и перемешать. Если вы любите пышные блины, выпекайте их из приготовленного теста на смазанной маслом сковороде. Если хотите сделать тонкие блинчики, добавьте в тесте еще примерно 100 мл теплой воды. Подавайте блины с любыми постными начинками на свой вкус.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пышные оладьи на кефире и на дрожжах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram