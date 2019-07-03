Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Как приготовить постные дрожжевые блины: пошаговый рецепт

Рецепт постных блинов на воде

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:00
Постные блины на воде
Постные блины на воде
Фото: Depositphotos

Пост Петра и Павла 2019 начался 24 июня и продлится до 11 июля. Если вы хотите приготовить на завтрак постные блинчики без яиц, молока и кефира, возьмите на заметку наш рецепт. 

Смотрите видео, как приготовить дрожжевые блины с медом:

Постные блины на воде можно сделать с несладкими начинками, в этом случае они станут сытным вторым блюдом. А блинчики со сладким наполнителем можно подать к чаю.

Постные блины: рецепт на воде

Ингредиенты:

  • 1,5 стакана муки
  • 3 г сухих или 10 г живых дрожжей
  • 0,5 ч.л. соли
  • 1.5 ст.л. сахара
  • 2 ст.л. растительного масла
  • 300-400 мл воды
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рецепт постных блинов на минеральной воде

Рецепт приготовления:

  1. В глубокую миску насыпать муку с 1 ст.л. сахара, влить 200 мл теплой воды, размешать и оставить на 15 минут.
  2. В 100 мл теплой воды растворить дрожжи с оставшимся сахаром. Оставить до начала образования пены.
  3. Влить в тесто запенившуюся опару, перемешать. Оставить до образования на поверхности теста пузырьков.
  4. В запузырившееся тесто всыпать соль, влить растительное масло и перемешать. 
  5. Если вы любите пышные блины, выпекайте их из приготовленного теста на смазанной маслом сковороде. Если хотите сделать тонкие блинчики, добавьте в тесте еще примерно 100 мл теплой воды. 
  6. Подавайте блины с любыми постными начинками на свой вкус.

Напомним, ранее мы писали, как приготовить пышные оладьи на кефире и на дрожжах.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Петров пост 2019: три рецепта вкусных блюд из грибов Как приготовить борщ в мультиварке с мясом: пошаговый рецепт Постная выпечка с яблоками: три простых рецепта c фото Как приготовить желе из красной смородины на зиму: пошаговый рецепт
блины тесто петров пост рецепт как приготовить
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов
Анастасия Заворотнюк показала дом за два миллиона долларов
Экс- жена Григорьева-Апполонова рассказала, как бросила артиста
Экс- жена Григорьева-Апполонова рассказала, как бросила артиста
Вещи, которые не должны быть в гардеробе современной девушки
Вещи, которые не должны быть в гардеробе современной девушки
7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой
7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой

Популярные статьи

Вчера, 18:11Техно

Солнечное затмение 2 июля: где смотреть космическое событие

Вчера, 15:25Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов: история любви

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

От любви до развода: история отношений Славы и Эдгара Каминских

1 июляFood

Как приготовить самую вкусную творожную запеканку: пошаговый рецепт

1 июляFood

Киви: польза и вред фрукта для организма

1 июляFun

1 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

1 июляШоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри нашли новую няню для сына – СМИ

1 июляШоу-бизнес

Верка Сердючка удивила неожиданной сменой имиджа: фото

1 июляFun

Во что превратился Чернобыль: появились впечатляющие фото

30 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

30 июняEvents

Гороскоп на июль 2019 для знака Стрелец: дайте выход творческой энергии

30 июняEvents

Поздравления с Днем молодежи: прикольные и добрые стихи, картинки и смс

30 июняПсихология

Гороскоп на неделю 30 июня-6 июля для всех знаков зодиака

30 июняШоу-бизнес

Светлана Лобода отпраздновала свадьбу в Киеве: подробности и фото

30 июняШоу-бизнес

Потап впервые заговорил о беременности Каменских

30 июняFun

День молодежи 2019: поздравления, открытки, стихи и смс

Новости партнеров

Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Известно, что замедляет развитие умственных способностей
Как менялась скандально известная дочка Анджелины и Брэда?
Как менялась скандально известная дочка Анджелины и Брэда?
Как герцогиня Кейт отучает принца Луи от плохих привычек
Как герцогиня Кейт отучает принца Луи от плохих привычек
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
«Раньше красивее была»: Одесская Барби показала себя 10 лет назад
Кто стал самой красивой женщиной года по версии журнала People
Кто стал самой красивой женщиной года по версии журнала People
Самолет с Киркоровым и его детьми попал в аварийную ситуацию
Самолет с Киркоровым и его детьми попал в аварийную ситуацию
Бузова повеселилась на свадьбе в Италии с экс-бойфрендом
Бузова повеселилась на свадьбе в Италии с экс-бойфрендом
Вредные продукты, которые на самом деле полезны. Вы удивитесь
Вредные продукты, которые на самом деле полезны. Вы удивитесь
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь