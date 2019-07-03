Как приготовить постные дрожжевые блины: пошаговый рецепт
Рецепт постных блинов на воде
Пост Петра и Павла 2019 начался 24 июня и продлится до 11 июля. Если вы хотите приготовить на завтрак постные блинчики без яиц, молока и кефира, возьмите на заметку наш рецепт.
Смотрите видео, как приготовить дрожжевые блины с медом:
Постные блины на воде можно сделать с несладкими начинками, в этом случае они станут сытным вторым блюдом. А блинчики со сладким наполнителем можно подать к чаю.
Постные блины: рецепт на воде
Ингредиенты:
- 1,5 стакана муки
- 3 г сухих или 10 г живых дрожжей
- 0,5 ч.л. соли
- 1.5 ст.л. сахара
- 2 ст.л. растительного масла
- 300-400 мл воды
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Рецепт приготовления:
- В глубокую миску насыпать муку с 1 ст.л. сахара, влить 200 мл теплой воды, размешать и оставить на 15 минут.
- В 100 мл теплой воды растворить дрожжи с оставшимся сахаром. Оставить до начала образования пены.
- Влить в тесто запенившуюся опару, перемешать. Оставить до образования на поверхности теста пузырьков.
- В запузырившееся тесто всыпать соль, влить растительное масло и перемешать.
- Если вы любите пышные блины, выпекайте их из приготовленного теста на смазанной маслом сковороде. Если хотите сделать тонкие блинчики, добавьте в тесте еще примерно 100 мл теплой воды.
- Подавайте блины с любыми постными начинками на свой вкус.
Напомним, ранее мы писали, как приготовить пышные оладьи на кефире и на дрожжах.
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Источник: Сегодня