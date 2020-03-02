Как сделать постные картофельные зразы с грибами

Готовим зразы из картошки с шампиньонами

Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится перед Пасхой, 18 апреля. В течение этого периода православным христианами запрещено употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Рыба разрешена лишь в некоторые дни.

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Аппетитные зразы картофельные с жареными грибами – очень вкусное и в то же время простое блюдо для постного обеда или ужина. А если со вчерашнего дня осталось картофельное пюре, то приготовить зразы будет еще проще.

Зразы из картофельного пюре с грибной начинкой

Постные зразы из картошки с грибами Фото: Depositphotos

Время приготовления:

1.5 часа

Калорийность:

104 ккал на 100 г

Ингредиенты:

6-8 картофелин

300 г шампиньонов

2 средних луковицы

3-4 ст.ложки муки

1 долька чеснока

1 лавровый листик

3-4 горошины душистого перца

4-5 горошин черного перца

Зелень

2 ч.ложки соли (или по вкусу)

1 ч.ложка черного молотого перца

4-5 ст. ложек рафинированного растительного масла

Смотрите видео, как выбрать свежие шампиньоны:

Способ приготовления:

Шампиньоны помыть и нарезать соломкой. Разогреть сковороду без масла и добавить грибы. Жарить их на среднем огне, пока вся жидкость не испарится. Лук почистить и мелко нарезать. Добавить его в сковороду вместе с маслом и зеленью. Посолить и поперчить. Жарить, пока лук не станет мягким. Остудить. Очищенный картофель нарезать кубиками и залить холодной водой, добавить соль, чеснок, лавровый лист и перец горошком. Отварить до готовности и убрать специи. Готовый картофель размять в пюре. Добавить соль, немного растительного масла и столовую ложку муки. Тщательно перемешать. Из двух столовых ложек пюре сделать лепешку, положить в центр столовую ложку начинки. Сформировать зразу и обвалять ее в муке. Повторить с оставшимися ингредиентами. Обжарить зразы на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.

Как подавать картофельные зразы

Подавать зразы вместе с нарезанной зеленью, свежими или тушеными овощами, а также любыми постными соусами на ваш выбор.

Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных постных завтраков. "Сегодня" также составили постное меню на день.

Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты

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