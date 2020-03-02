Как сделать постные картофельные зразы с грибами
Готовим зразы из картошки с шампиньонами
Великий пост в 2020 году начался 2 марта и закончится перед Пасхой, 18 апреля. В течение этого периода православным христианами запрещено употреблять мясо, птицу, молочные продукты и яйца. Рыба разрешена лишь в некоторые дни.
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Аппетитные зразы картофельные с жареными грибами – очень вкусное и в то же время простое блюдо для постного обеда или ужина. А если со вчерашнего дня осталось картофельное пюре, то приготовить зразы будет еще проще.
Зразы из картофельного пюре с грибной начинкой
Время приготовления:
- 1.5 часа
Калорийность:
- 104 ккал на 100 г
Ингредиенты:
- 6-8 картофелин
- 300 г шампиньонов
- 2 средних луковицы
- 3-4 ст.ложки муки
- 1 долька чеснока
- 1 лавровый листик
- 3-4 горошины душистого перца
- 4-5 горошин черного перца
- Зелень
- 2 ч.ложки соли (или по вкусу)
- 1 ч.ложка черного молотого перца
- 4-5 ст. ложек рафинированного растительного масла
Смотрите видео, как выбрать свежие шампиньоны:
Способ приготовления:
- Шампиньоны помыть и нарезать соломкой. Разогреть сковороду без масла и добавить грибы. Жарить их на среднем огне, пока вся жидкость не испарится.
- Лук почистить и мелко нарезать. Добавить его в сковороду вместе с маслом и зеленью. Посолить и поперчить. Жарить, пока лук не станет мягким. Остудить.
- Очищенный картофель нарезать кубиками и залить холодной водой, добавить соль, чеснок, лавровый лист и перец горошком. Отварить до готовности и убрать специи.
- Готовый картофель размять в пюре. Добавить соль, немного растительного масла и столовую ложку муки. Тщательно перемешать.
- Из двух столовых ложек пюре сделать лепешку, положить в центр столовую ложку начинки. Сформировать зразу и обвалять ее в муке. Повторить с оставшимися ингредиентами.
- Обжарить зразы на сковороде с растительным маслом до золотистого цвета.
Как подавать картофельные зразы
Подавать зразы вместе с нарезанной зеленью, свежими или тушеными овощами, а также любыми постными соусами на ваш выбор.
Напомним, ранее мы делились рецептами вкусных постных завтраков. "Сегодня" также составили постное меню на день.
Все подробности в спецтеме Великий пост 2020: календарь питания и рецепты
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