Какие продукты к Новому году можно приобрести заранее

Узнайте, какими продуктами можно запастись на новогодний стол уже сейчас

"Ранок з Україною" (Телеканал Украина)

Готовьте сани летом, а новогодний стол – осенью. Уже сейчас следует задуматься, какими блюдами вы будете угощать гостей 31 декабря. Если сделать запасы в ноябре, можно хорошо сэкономить, говорят эксперты.

"Конфеты и печенье до конца года будут дорожать. Некоторые украинцы запасаются мясом. Мясо кладут в морозильную камеру. Перед Рождеством мы увидим пик стоимости мяса в этом году", – говорит председатель ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.

А вот с икрой и алкоголем следует подождать – выгоднее покупать их перед праздником по акции.

"Все производители рассматривают Новый год и Рождество как распродажу, а это значит, что они будут давать большие скидки, – добавил Алексей Дорошенко.

Напомним, ранее мы делились советами от шеф-повара, которые помогут вам экономно накрыть новогодний стол. Кроме этого, мы назвали самый вредный для печени и сердца продукт на новогоднем столе. Сайт "Сегодня" также писал, что ни в коем случае нельзя ставить на новогодний стол.