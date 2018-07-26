Лайфхак: как правильно сушить лесные грибы в духовке

Готовим ассорти из сушеных грибов

Грибы в духовке будут готовы через 7-12 часов Фото: pixabay.com

Для сушки грибов дома лучше всего подойдет решетка для гриля, если прутья на ней не слишком редко расположены. Можно воспользоваться какой-либо сеткой, сделав из нее подобие противня.

Ассорти из сушеных грибов

Ингредиенты:

Белые грибы

Подберезовики

Подосиновики

Моховики

Маслята

Лисички

Что делать:

Духовку нагреваем до 45 °С. Грибы протираем влажной тряпочкой (если помыть – будут дольше сохнуть). Шляпки отделяем от ножек, толстые ножки режем кружками толщиной 2-3 см, тонкие – на 2-4 части вдоль ножки, крупные шляпки – на отдельные дольки. У лисичек, маслят, опят и моховиков обычно сушат только шляпки. Раскладываем грибы на решетки, ставим в духовку, дверцу оставляем открытой. Следим за грибами: когда они подсохнут и не будут липкими, температуру можно поднять до 75-80 °С. Проверяем, готовы ли грибы, на одном из них: он будет сухим, более легким, упругим, будет гнуться, но если сильно нажать, то и ломаться. В среднем грибы сушатся 7-12 часов. После этого раскладываем их по тканевым мешочкам, бумажным пакетам или стеклянным банкам.

Напомним, ранее мы писали, почему нельзя давать лесные грибы детям. Сайт "Сегодня" также делился рецептом овощной икры с опятами. Кроме этого, мы рассказывали, как сварить соус из сушеных белых грибов.

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