Лайфхак: как правильно сушить лесные грибы в духовке
Готовим ассорти из сушеных грибов
Для сушки грибов дома лучше всего подойдет решетка для гриля, если прутья на ней не слишком редко расположены. Можно воспользоваться какой-либо сеткой, сделав из нее подобие противня.
Ассорти из сушеных грибов
Ингредиенты:
- Белые грибы
- Подберезовики
- Подосиновики
- Моховики
- Маслята
- Лисички
Что делать:
- Духовку нагреваем до 45 °С.
- Грибы протираем влажной тряпочкой (если помыть – будут дольше сохнуть).
- Шляпки отделяем от ножек, толстые ножки режем кружками толщиной 2-3 см, тонкие – на 2-4 части вдоль ножки, крупные шляпки – на отдельные дольки. У лисичек, маслят, опят и моховиков обычно сушат только шляпки.
- Раскладываем грибы на решетки, ставим в духовку, дверцу оставляем открытой. Следим за грибами: когда они подсохнут и не будут липкими, температуру можно поднять до 75-80 °С.
- Проверяем, готовы ли грибы, на одном из них: он будет сухим, более легким, упругим, будет гнуться, но если сильно нажать, то и ломаться. В среднем грибы сушатся 7-12 часов.
- После этого раскладываем их по тканевым мешочкам, бумажным пакетам или стеклянным банкам.
Напомним, ранее мы писали, почему нельзя давать лесные грибы детям. Сайт "Сегодня" также делился рецептом овощной икры с опятами. Кроме этого, мы рассказывали, как сварить соус из сушеных белых грибов.
Смотрите видео, как не отравиться лесными грибами:
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Источник: "Сегодня"