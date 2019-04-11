Пасха 2019: как покрасить яйца пищевыми красителями

В пищу можно употреблять только те яйца, которые были окрашены нетоксичными красителями

Как правильно красить яйца Фото: pixabay.com

Окрашивание яиц с помощью специальных красителей – наиболее распространенный простой способ сделать крашенки на Пасху. В магазинах чаще всего можно найти жидкие, порошковые и таблетизированные красители. Мы расскажем, как правильно покрасить яйца в домашних условиях.

Полезные советы по окрашиванию яиц

Используйте яйца с белой скорлупой;

Чтобы яйца во время варки не лопнули, заранее достаньте их из холодильника и добавьте в воду ложку соли;

Не варите яйца слишком долго, иначе желток приобретет голубоватый оттенок;

Чтобы краска легла ровнее, тщательно промойте скорлупу и протрите ее спиртом;

Используйте для окрашивания одноразовые пластиковые стаканчики. А чтобы не испачкать руки, наденьте латексные перчатки;

Вынимая яйца из раствора, для каждого цвета краски используйте отдельную столовую ложку.

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Как красить яйца специальными красителями

Как красить яйца на Пасху Фото: pixabay.com

Способ №1 – порошковые красители

Растворите краску в 250 мл теплой воды, добавив 1 ст. л. уксуса. Опустите в жидкость вареное яйцо. Яйцо нужно постоянно переворачивать, чтобы краска легла ровнее. Время окрашивания яиц – около 2-5 минут, в зависимости от желаемого оттенка.

Готовые крашенки выложите на бумажную салфетку или полотенце и дайте обсохнуть.

Способ №2 – жидкие красители

В 1/2 стакана воды разведите 2 ст. ложки столового уксуса. Добавьте от 1/2 до 1 столовой ложки жидкого пищевого красителя. Аккуратно, с помощью суповой ложки опустите яйцо в стакан с краской. Чем дольше яйцо пролежит в растворе, тем ярче и насыщеннее будет его цвет. Обсушите крашенки на полотенце.

Напомним, ранее мы писали, как покрасить перепелиные яйца. "Сегодня" также рассказывали, как красить яйца натуральными красителями.

Смотрите видео, как покрасить яйца на Пасху:

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