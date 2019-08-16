Автомобиль Джеймса Бонда продали за 6,4 млн долларов: фото

Аукцион Sotheby's в Монтерее установил новый рекорд для модели Aston Martin DB5

Автомобиль Джеймса Бонда ушел с молотка за 6,4 млн долларов Фото: twitter.com/Sothebys

Аукционный дом Sotheby's в официальном Twitter-аккаунте сообщил о продаже на торгах в американском городе Монтерей (штат Калифорния, США) автомобиля Джеймса Бонда Aston Martin DB5 из кинофильма "Голдфингер" (Goldfinger, 1964). Лот приобрели за 6,4 млн долларов. Имя нового владельца автомобиля не разглашается.



"Самый знаменитый автомобиль в мире – Aston Martin DB5 1965 года – только что продан за 6,4 млн долларов. Аукцион Sotheby's в Монтерее установил новый рекорд для модели DB5", – говорится в заявлении аукционного дома, размещенного на его странице в Twitter.

Смотрите видео: как машину самого известного киношпиона продавали с молотка

Компания Aston Martin выпускала модель DB5 в период с 1963 по 1965 год. На киноэкране машина дебютировала в 1964 году, появившись в картине "Голдфингер" – третьем фильме из цикла о британском агенте секретных служб Джеймсе Бонде. В той ленте роль знаменитого спецагента исполнил шотландский актер Шон Коннери.

Автомобиль Джеймса Бонда ушел с молотка за 6,4 млн долларов Фото: Reuters Автомобиль Джеймса Бонда ушел с молотка за 6,4 млн долларов Фото: Reuters Автомобиль Джеймса Бонда ушел с молотка за 6,4 млн долларов Фото: Reuters Автомобиль Джеймса Бонда ушел с молотка за 6,4 млн долларов Фото: Reuters Автомобиль Джеймса Бонда ушел с молотка за 6,4 млн долларов Фото: Reuters Автомобиль Джеймса Бонда ушел с молотка за 6,4 млн долларов Фото: Reuters Автомобиль Джеймса Бонда ушел с молотка за 6,4 млн долларов Фото: Reuters Автомобиль Джеймса Бонда ушел с молотка за 6,4 млн долларов Фото: Reuters 1/8

К настоящему времени о британском супершпионе снято 24 фильма. Картины имели огромный зрительский успех: общие кассовые сборы составили более 10 млрд долларов.

Напомним, в прошлом году у любого желающего появилась возможность приобрести один из 25 серебряных авто 1964 Aston Martin DB5, изготовленных по образцу легендарной машины Бонда. Правда, цена у такой машины немаленькая – 3,5 млн долларов.

Мы также писали, что в прошлом году аукционный дом Sotheby's выставил на продажу по-настоящему шикарный лот. Уникальный экземпляр Ferrari 512 BB 1977 года – один из четырех экземпляров, которые были окрашены в золотой оттенок Oro Chiaro Metalizzato, и единственный, покинувший производственную линию с внутренней отделкой в коричневой коже Testa di Moro.

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