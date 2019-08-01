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Машину самого известного киношпиона продают с молотка

Сегодня, 17:22

Автомобилем Aston Martin DB5 управлял Шон Коннер в роли Джеймса Бонда в фильмах "Голдфингер" и "Шаровая молния"

Машину самого известного киношпиона продают с молотка США Автомобилем Aston Martin DB5 управлял Шон Коннер в роли Джеймса Бонда в фильмах "Голдфингер" и "Шаровая молния"

Спустя несколько лет после того, как на аукционе продали автомобиль Martin DB10, которым Дэниел Крейг управлял в роли Джеймс Бонд в фильме "007: Спектр", на с молотка решили пустить машину другого Джеймса Бонда.

На этот раз на торгах Sotheby's в Нью-Йорке выставят один из самых легендарных автомобилей, снимавшихся в кино - Aston Martin DB5. Именно это авто водил Бонд-Коннери в фильмах "Голдфингер" и "Шаровая молния".

Aston Martin нашпигован хитрым оборудованием: креслом с катапультой, его номерные знаки меняются прямо на ходу, а фары маскируют в себе настоящее оружие.

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За легендарный серебристый спорткар 1965 года выпуска надеются выручить до шести миллионов долларов.

Напомним, в прошлом году у любого желающего появилась возможность приобрести один из 25 серебряных авто 1964 Aston Martin DB5, изготовленных по образцу легендарной машины Бонда. Правда, цена у такой машины немаленькая – 3,5 млн долларов.

Мы также писали, что в прошлом году аукционный дом Sotheby's выставил на продажу по-настоящему шикарный лот. Уникальный экземпляр Ferrari 512 BB 1977 года – один из четырех экземпляров, которые были окрашены в золотой оттенок Oro Chiaro Metalizzato, и единственный, покинувший производственную линию с внутренней отделкой в коричневой коже Testa di Moro.

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Джеймс Бонд машина торги агент 007 автомобиль аукционы

Источник: Сегодня

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