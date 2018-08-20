Легендарное авто "как у Джеймса Бонда" продадут за 3,5 млн долларов

Вскоре все желающие получат возможность приобрести один из 25 серебряных авто 1964 Aston Martin DB5, изготовленных по образцу легендарной машины Джеймса Бонда из фильма "Голдфингер" в 1964 году, передает УНН со ссылкой на CNN.

"Вскоре вы сможете приобрести свой собственный серебряный 1964 Aston Martin DB5. Такой же, как тот, которым Шон Коннери в роли Джеймса Бонда руководил в фильме "Голдфингер"", – отмечает издание.

Сообщается, что автомобиль будет оснащен некоторыми интересными гаджетами в духе машины британского шпиона, например, изнутри можно будет менять номерные знаки.

Для прямых продаж будет изготовлено только 25 таких автомобилей, их стоимость составит 3,5 миллиона долларов. Первые клиенты получат свои автомобили в 2020 году.

Как отмечает издание, оригинальный автомобиль, использованный в фильме, приобрели в 2010 году за 4,6 миллиона долларов США.

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