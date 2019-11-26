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"Буду богата, как Буратино": реакция сети на пять и десять гривен в виде монет

"Сегодня" выяснили, как новость о новых деньгах встретили пользователи сети

Владимир Грисюк
Сегодня, 14:01
Новый монетный ряд гривни Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine
Новый монетный ряд гривни
Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

26 ноября Национальный банк презентовал монеты номиналом пять гривен. Как сообщает пресс-служба регулятора, они войдут в обращение с 20 декабря. На монетах, как и на банкноте, изображен Богдан Хмельницкий. В следующем году НБУ планирует выпустить монеты стоимостью 10 гривен.

Смотрите видео: в Украине появилась купюра в тысячу гривен

"Сегодня" выяснили, как новость о новых деньгах встретили пользователи сети.

Скриншот: facebook.com/NationalBankOfUkraine

"Прощай кошелек без копеек, вот представляю, как мне дают сдачу монетами из ста гривен, например. Буду богата, как Буратино", "Сделайте другими одну и две гривны, их невозможно отличить!", "Считаю, что монеты 5 и 10 грн целесообразно было бы выпускать уже сейчас, а не ждать 2020 года", "Готовьте штаны с подтяжками", "Особенно счастливы кондуктора и водители общественного транспорта", "Маршрутчики будут теперь не с пачками, а с мешками мелочи",– пишут пользователи сети.

К слову, новыми монетами можно рассчитываться параллельно с банкнотами соответствующих номиналов неограниченный период времени, пока монеты постепенно не вытеснят банкноты в обращении. Специально изымать из обращения банкноты номиналом 5 и 10 гривен не будут.

Напомним, ранее "Сегодня" узнавали, как украинцы реагируют на новую купюру в 1000 гривен.

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Источник: Сегодня
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