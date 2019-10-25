Эксклюзивный репортаж "Сегодня": как украинцы реагируют на новую купюру в 1000 гривен

Нам были готовы продать за нее мясо, тыквы и цветы, но не сало, а также называли жуликами и не могли правильно отсчитать сдачу

/ Фото: Мила Князьская-Ханова, Сегодня

Реклама

Сегодня, 25 октября, в Украине появилась в обороте банкнота юбилейного, десятого номинала – это 1000 гривен. Напомним, пока у нас ходят "бумажки" номиналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 гривен, а новую денежку презентовали четыре месяца назад, чтобы люди к ней присмотрелись. За это время острословы уже успели назвать банкноту "Яшина тысяча" – по имени главы Нацбанка Якова Смолия и по созвучной, хотя и отдаленной, аналогии с пресловутой "Юлиной тысячей".

Куда идем? Конечно, на Подол!

По информации НБУ, самых крупных банкнот введут в оборот 5 млн штук. Из этих пяти миллионов три штуки с утра попали в руки журналистов сайта "Сегодня", и мы отправились проверить, как украинцы реагируют на новинку. Куда идти – вопросов не было, конечно же, на столичный Подол! Ведь, как поется в старой песне, "это же кусок Одессы, это ж новости для прессы, сплошь мемориальные места".

Вот он, "Верхний Вал, Нижний Вал, сам Хмельницкий здесь бывал". Но на нашей денежке изображен не Богдан Хмельницкий, а Владимир Вернадский, и интересуют нас не Валы, а Житний рынок, который, как известно, расположился на Валах с времен Киевской Руси. Хотим потолковать по душам с торговым людом: что они знают, как сказали бы в Одессе, "за Вернадского" и согласны ли его взять в оплату за свой товар.

Тыква за 1000 гривен и "кто такой Вернадский"

Прежде чем идти в крытые торговые ряды, пытаемся купить что-то рядом на улице. Вот и подходящая кандидатура: симпатичная селянка, торгующая тушками кур и кроликов. Сторговавшись в цене за 2,5-килограммового "зайку", достаю тысячу. После легкого замешательства – настоящие ли – продавщица соглашается взять деньги, так как уже слышала об их появлении. Увы, пришлось ее разочаровать, мол, мы журналисты, работаем над репортажем, а деньги – это пока "реквизит".

1000 / Фото: Сегодня

А не прицениться ли нам тыквам, ведь Хэллоуин скоро! – предлагает Мила, журналистка сайта "Сегодня. Действительно, рядом огромный развал "гарбузов" всех размеров и расцветок.

- Хозяйка, почем у вас "царь-гарбуз?", – указываю на самый огромный плод.

Ответ поражает:

- Тысяча гривен!

Как оказалось, "ягодка" (тыквы, как и арбузы с точки зрения ботаники относятся к ягодам, – Авт.) весит более 60 кило (!), поэтому цена вполне божеская. Увы, здесь в подлинность наших денег не поверили и ничего за них не продали, даже маленькой тыквочки на кашу.

Подходим к парню, торгующему роскошными хризантемами. Молодой человек не только был в курсе, что сегодня должна появиться 1000-гривневая купюра, но и очень обрадовался, что ее увидел:

"Какая красивая!! Сколько хризантем будете брать?".

Оказалось, его осведомленности помог интернет: о новой тысяче он узнал утром из новостей. Но кто такой Вернадский, ответить затрудняется, обещает выяснить. Как говорится, "гугл в помощь"!

/ Фото: Сегодня

"Это жулики! Охрана!"

Но пора в ряды, к торговцам салом, мясом и другими вкусностями. Увы, отсюда нам пришлось быстро ретироваться из-за рассерженного торговца бараниной, который сперва показался нам очень милым дядечкой. Нашу "тысячку" он не только взял, тщательно ее рассмотрев, так как, по его словам, знал, что такую банкноту введут в оборот, но и сразу ее припрятал, мол, выбирайте мясо. Увы, цена кусалась, поэтому под предлогом того, что надо сперва посоветоваться с женой, забираем деньги и уходим.

Но как выяснилось позже, наблюдательный дядька что-то заподозрил и решил не упускать нас из виду. Поняли мы его коварство лишь тогда, когда начали прицениваться к салу у продавца свининой. Сало оказалось изумительным на вкус, и мы уже были готовы взаправду расстаться с заветной тысячей (в заначке еще две), но увы… Подозрительно взглянув на "Вернадского", торговец салом наотрез отказался принимать его в уплату: "Пока не возьму! Может быть деньги и настоящие, но я их не видел и о них не слышал. Поищите другие".

И тут масла в огонь подлил упомянутый ранее дядька, выскочивший неведомо откуда, как черт из табакерки:

"Это жулики! Прочь отсюда, пока я полицию не вызвал! Охрана!".

Мужчина был настроен решительно, и мы сочли за лучшее не только ретироваться, но и почти на ходу вскочить в как нельзя кстати подъехавший трамвай.

"Так это же сколько вам сдачи надо дать?"

Заодно и кондуктора проверим "на грамотность", решаем тут же. Забавно: с денежной грамотностью у продавщицы талонов было все в порядке, а вот с арифметикой – не очень.

Начав отсчитывать нам сдачу за два талончика, она вдруг озадаченно сказала:

- Так это же сколько вам сдачи надо дать?... - Девятьсот восемьдесят четыре гривни!

/ Фото: Сегодня

Немая сцена с кондуктором в главной роли привлекла внимание пассажиров, заинтересовавшихся необычной банкнотой. Объяснив людям, что к чему, мы рассчитались за проезд мелочью и вышли из салона на воздух. Назад пришлось возвращаться на маршрутке. Здесь при попытке расплатиться с водителем за проезд все произошло с точностью до наоборот.

"Командир, за двоих, пожалуйста! Сдача найдется?" – протягиваю водителю тысячу.

Сдача нашлась бы, судя по стоящей рядом с ним кассете с крупными и мелкими банкнотами. Но, обозвав наши деньги "фантиками", водитель предложил поискать другие. Изобразив возмущение, выходим на следующей остановке, как раз напротив входа в супермаркет известной торговой сети.

Как дог чуть не остался без обеда

В маркете мы решили расплатиться по-настоящему, купив мешок сухого корма для любимой собачки Милы – 60-килограммового дога. В том, что деньги у нас возьмут, сомнений не было, ибо в супермаркетах о вводе в оборот новых банкнот и монет продавцов всегда предупреждают заранее. Но не в этот раз. Может быть потому, что последний раз банкнота высокого номинала – 500 гривен – была введена в обращение 13 лет назад?

"Консилиум" кассиров рассматривал банкноту на свет, ее мяли в руках, проверяли на детекторе…

- Вердикт: настоящая, но не возьмем. - Почему? - Потому!

Дабы унять возмущение стоящей сзади очереди и не оставить песика голодным, рассчитались за покупку карточкой.

/ Фото: Сегодня

А не попробовать ли нам купить еще и валюты? В обменнике, как и ожидалось, идентификация новинки прошла без проблем, кассир только удивился, откуда у нас такая банкнота в первый же день ее обращения, да еще с утра. Вот только долларов и евро мелкого номинала у него не оказалось.

Решаем еще проверить работников АЗС известного бренда. Сочинив легенду, что сейчас подъедет друг, автомобиль которого нам надо заправить, консультируемся: удастся расплатиться "тысячкой"? Ответ удивительный: деньги у вас настоящие, даже знаем, кто такой Вернадский, но пока взять не можем. Потому что начальство еще не дало команду их инкассировать. Ну, не очень и хотелось…

В метрополитене берут все

От второй "неразменной" тысячи мы избавились на одной из станций метро, ведь время поджимало, пора сдавать репортаж. Кассиры метрополитена сработали четко: деньги внимательно рассмотрели, проверили на детекторе, сказали, что банкнота красивая, а мы первые, кто их принес, отсчитали сдачу, стараясь дать купюры покрупнее. Плюс два жетончика, по одному в руки. Мол, больше не положено. Хотя мы очень просили нарушить инструкцию ради такого случая, как появление банкноты юбилейного номинала.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама