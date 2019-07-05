DeepNude, прощай: скандальное приложение больше не раздевает девушек

Авторы приложения DeepNude, которое раздевало женщин на фото, удалили его из сети. Но в интернете нашлись десятки копий

Сервис DeepNude был удален Фото: Pixabay

Скандальный сервис DeepNude, который с помощью нейросети редактирует женские фотографии: убирает одежду и дорисовывает вместо нее части обнаженного тела, удален, однако некоторые сайты-клоны все еще продают копии сервиса в Telegram и на сайтах объявлений, пишет The Verge.



Авторы издания отмечают, что люди могут использовать такие сервисы для создания "обнаженных" изображений коллег, друзей, одноклассников, даже членов семьи, а реализм этого контента со временем только увеличивается. Лучшие образы, созданные DeepNude, выглядят вполне реалистично, и это может причинить ущерб чьей-то жизни.

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Как сообщалось ранее, представители правозащитных организаций посчитали программу недопустимой. Эксперт в области права Даниэль Ситрон объяснила, что человек, чье тело "оголили" в приложении, все равно может почувствовать себя униженным, потому что остальные могут поверить в то, что на снимке действительно он.

Ранее "Сегодня" писали, как в столице начали воплощать концепцию "Киев в смарфоне", запустив мобильное приложение Smart City. Кроме этого, в Украине появилось приложение для работы со счетами за газ и электроэнерги.

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