Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

DeepNude, прощай: скандальное приложение больше не раздевает девушек

Авторы приложения DeepNude, которое раздевало женщин на фото, удалили его из сети. Но в интернете нашлись десятки копий

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:09
Сервис DeepNude был удален
Сервис DeepNude был удален
Фото: Pixabay

Скандальный сервис DeepNude, который с помощью нейросети редактирует женские фотографии: убирает одежду и дорисовывает вместо нее части обнаженного тела, удален, однако некоторые сайты-клоны все еще продают копии сервиса в Telegram и на сайтах объявлений, пишет The Verge.
 

Авторы издания отмечают, что люди могут использовать такие сервисы для создания "обнаженных" изображений коллег, друзей, одноклассников, даже членов семьи, а реализм этого контента со временем только увеличивается. Лучшие образы, созданные DeepNude, выглядят вполне реалистично, и это может причинить ущерб чьей-то жизни.

Смотрите также в сюжете о том, как зависимость от смартфона может вызвать психологические проблемы:

Как сообщалось ранее, представители правозащитных организаций посчитали программу недопустимой. Эксперт в области права Даниэль Ситрон объяснила, что человек, чье тело "оголили" в приложении, все равно может почувствовать себя униженным, потому что остальные могут поверить в то, что на снимке действительно он.

Ранее "Сегодня" писали, как в столице начали воплощать концепцию "Киев в смарфоне", запустив мобильное приложение Smart City. Кроме этого, в Украине появилось приложение для работы со счетами за газ и электроэнерги.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Раздевает девушек полностью: новая функция в смартфонах вызвала ажиотаж Украина - первая в регионе: как у нас запускают новую технологию бесконтактных платежей Google запустил сайт для путешествий, есть маршруты по Украине Google Chrome на Android получил темную тему: как включить
видео курьез прикол сервис приложение
Источник: Сегодня

Новости партнеров

Ученые наконец установили, зачем зебре полоски
Ученые наконец установили, зачем зебре полоски
Кардиологи изменили нормы артериального давления
Кардиологи изменили нормы артериального давления
Беременна от Меладзе или Нагиева? Семенович сделала заявление
Беременна от Меладзе или Нагиева? Семенович сделала заявление
Ани Лорак получила новый удар в спину
Ани Лорак получила новый удар в спину

Популярные статьи

Вчера, 19:46Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 10:01Food

Как питаться при диабете: полезный рацион на каждый день

Вчера, 09:00Food

Рецепт самого вкусного абрикосового пирога на кефире

Вчера, 07:49Fun

Мужчина из-за врачебной ошибки "ожил" на собственных похоронах

3 июляТехно

Не работает Facebook и Instagram: причины крупного сбоя в соцсетях

3 июляEvents

Гороскоп на завтра по картам Таро для всех знаков зодиака

3 июляШоу-бизнес

Свадебный образ Регины Тодоренко: появились первые фото

3 июляСтиль

Елена Зеленская примерила роскошную синюю вышиванку в Торонто: фото

3 июляFun

Королева выпускного на асфальте с выбоинами: в сети появилось смешное видео

3 июляШоу-бизнес

В легкой блузе и брюках: новый выход Елены Зеленской в Канаде

3 июляFun

Невероятно: полное солнечное затмение показали на видео из самолета

3 июляПсихология

Гороскоп на 3 июля: все знаки зодиака

2 июляEvents

Солнечное затмение и новолуние 2 июля 2019: что нельзя делать в этот день

2 июляТехно

Солнечное затмение 2 июля: где смотреть космическое событие

2 июляШоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов: история любви

2 июляШоу-бизнес

От любви до развода: история отношений Славы и Эдгара Каминских

Новости партнеров

Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
Обновление человеческого организма: ритмы и циклы
Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star
Ани Лорак перестала скрывать отношения с продюсером Black Star
Анатолий Васильев показал ремонт в однокомнатной квартире
Анатолий Васильев показал ремонт в однокомнатной квартире
Что стало с квартирами Гурченко, Миронова и других умерших звезд
Что стало с квартирами Гурченко, Миронова и других умерших звезд
Моргал мне до последнего вздоха: возлюбленная о смерти Кузнецова
Моргал мне до последнего вздоха: возлюбленная о смерти Кузнецова
"Как она постарела": Алла Пугачева ужаснула поклонников
Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых
Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь