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Фотосессию Ким Чен Ына высмеяли в сети: появились фото

Лидер КНДР совершил восхождение на самую высокую вершину Корейского полуострова

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:37
Ким Чен Ын Фото: KCNA
Ким Чен Ын
Фото: KCNA

В сети пользователи высмеяли фотосессию лидера КНДР Ким Чен Ына, который совершил восхождение на самую высокую вершину Корейского полуострова – гору Пэктусан. Сделал он это верхом на коне. Сайт государственного новостного агентства KCNA отметил, что Ким Чен Ына "поднялся на гору Пэктусан верхом на белом коне по первому снегу".

Ким Чен Ыны высмеяли в сети из-за фотосессии в горах
Фото: Twitter
Ким Чен Ыны высмеяли в сети из-за фотосессии в горах
Фото: Twitter
Ким Чен Ыны высмеяли в сети из-за фотосессии в горах
Фото: Twitter
Ким Чен Ыны высмеяли в сети из-за фотосессии в горах
Фото: Twitter
Ким Чен Ыны высмеяли в сети из-за фотосессии в горах
Фото: Twitter
Ким Чен Ыны высмеяли в сети из-за фотосессии в горах
Фото: Twitter
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Смотрите видео: Путин рассмешил соцсети грибом с шишкой в центре

"Он, сидя верхом на коне на вершине горы Пэкту, с глубокими эмоциями вспомнил путь тяжелой борьбы, который он прошел для великого дела строительства самой могущественной страны с верой и волей", − говорится в сообщении.

Скриншот: breakingmash

Гора Пэктусан находится в нескольких сотнях километров от столицы Северной Кореи Пхеньяна. За последние годы Ким Чен Ын несколько раз посещал гору, а в прошлом году он сделал это вместе с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином.

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В культуре корейцев гора Пэктусан занимает особое место. По корейским мифам, именно на этой вершине родился легендарный основатель государства Древний Чосон Тангун Вангом.

Напомним, "Сегодня" писали, что лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге. Ранее в сети обнародовали подробности "лесной прогулки" президента РФ, в ходе которой он нашел гриб с шишкой в центре, при этом шишку он забрал на память. Видео прогулки обнародовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

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