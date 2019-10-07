Путин рассмешил соцсети грибом с шишкой в центре: видео

После того, как соцсети посмеялись над прямой линией президента России Владимира Путина, российский лидер вновь стал объектом насмешек.
В этот раз поводом для колких замечаний стала прогулка президента России по лесу, в ходе которой он нашел гриб с шишкой в центре, при этом шишку он забрал на память. Видео прогулки обнародовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
После этого пользователи соцсетей разразились едкими комментариями и даже вспомнили, как на авиакосмическом салоне МАКС-2019 Путин купил мороженое у "девушки", стоявшей с лотком два и года назад.
Отметим, Путин сегодня празднует день рождения, ему исполнилось 67 лет.
Ранее, прогуливаясь с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом на авиакосмическом салоне МАКС-2019, Владимир Путин подошел к лотку с мороженым и купил десерта на 5 тыс. рублей, попросив продавщицу отдать сдачу "на развитие авиации".
Но внимание российских СМИ привлекла одна необычная деталь: та же самая мороженщица продавала лакомство Путину на МАКС и два года назад. Единственное отличие заключается лишь в том, что тогда хозяина Кремля сопровождали другие чиновники.
Такое обстоятельство изрядно повеселило пользователей интернета.
Комментаторы напомнили также о том, что ранее в окружении Путина заметили одних и тех же актеров, исполняющих роли рабочих, спасателей и других рядовых россиян в зависимости от мероприятия.
Кроме того, позабавило юзеров и февральское полуторачасовое выступление российского президента перед Федеральным собранием РФ.
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