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Путин рассмешил соцсети грибом с шишкой в центре: видео

7 октября, 10:47

Поводом для колких замечаний пользователей стала прогулка президента России по лесу

Путин в Сибири. Фото: kremlin.ru

Путин в Сибири. Фото: kremlin.ru

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После того, как соцсети посмеялись над прямой линией президента России Владимира Путина, российский лидер вновь стал объектом насмешек.

В этот раз поводом для колких замечаний стала прогулка президента России по лесу, в ходе которой он нашел гриб с шишкой в центре, при этом шишку он забрал на память. Видео прогулки обнародовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

После этого пользователи соцсетей разразились едкими комментариями и даже вспомнили, как на авиакосмическом салоне МАКС-2019 Путин купил мороженое у "девушки", стоявшей с лотком два и года назад.

Отметим, Путин сегодня празднует день рождения, ему исполнилось 67 лет.

Ранее, прогуливаясь с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом на авиакосмическом салоне МАКС-2019, Владимир Путин подошел к лотку с мороженым и купил десерта на 5 тыс. рублей, попросив продавщицу отдать сдачу "на развитие авиации".

Но внимание российских СМИ привлекла одна необычная деталь: та же самая мороженщица продавала лакомство Путину на МАКС и два года назад. Единственное отличие заключается лишь в том, что тогда хозяина Кремля сопровождали другие чиновники.

Такое обстоятельство изрядно повеселило пользователей интернета.

Комментаторы напомнили также о том, что ранее в окружении Путина заметили одних и тех же актеров, исполняющих роли рабочих, спасателей и других рядовых россиян в зависимости от мероприятия.

Кроме того, позабавило юзеров и февральское полуторачасовое выступление российского президента перед Федеральным собранием РФ.

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видео Путин соцсети

Источник: Сегодня

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