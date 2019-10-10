Шнуров потроллил Путина новым стихом об отдыхе в тайге

Артист выразил сомнение в том, что глава российского государства наслаждался тишиной и одиночеством

Фото: Sputnik/Alexei Druzhinin/Kremlin via REUTERS

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение, в котором порассуждал об отдыхе президента России Владимира Путина в тайге. В произведении, опубликованном в Instagram в среду, 9 октября, артист выразил сомнение в том, что глава государства наслаждался тишиной и одиночеством.

Музыкант иронично отметил, что множество офицеров во главе с министром обороны России Сергеем Шойгу, сотрудники Федеральной службы охраны, а также повар и съемочная группа не попали в кадры, на которых президент якобы наслаждается одиночеством и тишиной.

Осень. Как же хорошо!

Рыба, утки под прицелом.

Шойгу в кадр не вошел,

С ним десяток офицеров,

Повар, съемочная группа,

ФСО в канаве дышит.

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Затем фронтмен "Ленинграда" рассказал о красотах осеннего леса, в котором притаились танки.

Тише! Не кричите в рупор!

Дайте насладиться тишью.

Лес листвой своей гудит.

А в кустах танки, как лоси.

Я люблю побыть один.

Как же хорошо, что осень!

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А тем временем в Киеве в понедельник, 7 октября, под зданием посольства России в Украине на Воздухофлотском проспекте прошла акция-перформанс "Суд над Путиным". В ходе мероприятия активисты провели импровизированный Гаагский суд над президентом страны-агрессора Владимиром Путиным, который ранее вновь стал объектом насмешек.

Ранее в сети обнародовали подробности "лесной прогулки" Путина, в ходе которой он нашел гриб с шишкой в центре, при этом шишку он забрал на память. Видео прогулки обнародовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Новости "Сегодня" также сообщали, что прогуливаясь с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом на авиакосмическом салоне МАКС-2019, Владимир Путин подошел к лотку с мороженым и купил десерта на 5 тыс. рублей, попросив продавщицу отдать сдачу "на развитие авиации". Но внимание российских СМИ привлекла одна необычная деталь: та же самая мороженщица продавала лакомство Путину на МАКС и два года назад. Единственное отличие заключается лишь в том, что тогда хозяина Кремля сопровождали другие чиновники.

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