Ищите на картине Путина. Инструкция "для чайников", как разбираться в искусстве
Есть список советов, как можно быстро определить авторство картин самых известных художников
История искусства, как правило, это невероятно сложная тема для изучения и тем более для дискуссии. Часто, чтобы стать профессионалом в этой сфере и разбираться во всех тонкостях, нужно потратить целые годы. Но выход есть! Вот список советов, как можно быстро определить авторство картин самых известных художников. Не благодарите.
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Если все, включая женщин, на картине выглядят как Путин – это Ван Эйк.
Если картина напоминает ваш вчерашний сон – это Дали.
Если все люди выглядят как бродяги, освещенные только тусклым уличным фонарем, – это Рембрандт.
Если вы ведете на картине "сломанные тела" людей – это Пикассо.
Мадонна на фоне пейзажа из фильма "Властелин колец" со странным синим туманом – это да Винчи
Если вы видите балерину – это Дега.
Коллективный образ "грусть на вечеринке" в тусклом свете – это Мане.
Счастливые люди на вечеринке в ярком свете – это Ренуар.
Если все красивые и подкачанные – это Микеланджело.
Лист Excel с цветными квадратами – это Мондриан.
Если все мужчины похожи на кудрявых женщин – это Караваджо.
Если каждая картина – это лицо женщины с монобровью – это Фрида Кало.
Напомним, что недавно на аукционе Sotheby's продали полотно "Стога" французского импрессиониста Клода Моне, установив новый рекорд для работ этого покойного художника – неизвестный участник торгов купил картину за 110,7 млн долларов. Предыдущий рекорд для работ Моне был установлен в феврале, когда на аукционе в Лондоне его работу "Дворец дожей" за 27,5 млн фунтов стерлингов. Новый владелец полотна также остался неизвестным.
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