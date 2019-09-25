Ищите на картине Путина. Инструкция "для чайников", как разбираться в искусстве

Есть список советов, как можно быстро определить авторство картин самых известных художников

Ян ван Эйк "Свадьба Арнольфини" Фото: flickerdart

История искусства, как правило, это невероятно сложная тема для изучения и тем более для дискуссии. Часто, чтобы стать профессионалом в этой сфере и разбираться во всех тонкостях, нужно потратить целые годы. Но выход есть! Вот список советов, как можно быстро определить авторство картин самых известных художников. Не благодарите.

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Если все, включая женщин, на картине выглядят как Путин – это Ван Эйк.

Скриншот: flickerdart

Если картина напоминает ваш вчерашний сон – это Дали.

Скриншот: flickerdart

Если все люди выглядят как бродяги, освещенные только тусклым уличным фонарем, – это Рембрандт.

Скриншот: flickerdart

Если вы ведете на картине "сломанные тела" людей – это Пикассо.

Скриншот: flickerdart

Мадонна на фоне пейзажа из фильма "Властелин колец" со странным синим туманом – это да Винчи

Скриншот: flickerdart

Если вы видите балерину – это Дега.

Скриншот: flickerdart

Коллективный образ "грусть на вечеринке" в тусклом свете – это Мане.

Скриншот: flickerdart

Счастливые люди на вечеринке в ярком свете – это Ренуар.

Скриншот: flickerdart

Если все красивые и подкачанные – это Микеланджело.

Скриншот: flickerdart

Лист Excel с цветными квадратами – это Мондриан.

Скриншот: flickerdart

Если все мужчины похожи на кудрявых женщин – это Караваджо.

Скриншот: flickerdart

Если каждая картина – это лицо женщины с монобровью – это Фрида Кало.

Скриншот: flickerdart

Напомним, что недавно на аукционе Sotheby's продали полотно "Стога" французского импрессиониста Клода Моне, установив новый рекорд для работ этого покойного художника – неизвестный участник торгов купил картину за 110,7 млн долларов. Предыдущий рекорд для работ Моне был установлен в феврале, когда на аукционе в Лондоне его работу "Дворец дожей" за 27,5 млн фунтов стерлингов. Новый владелец полотна также остался неизвестным.

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