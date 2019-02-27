Картина Моне ушла с молотка за рекордную цену
Покупатель пожелал остаться неизвестным
Картина "Дворец дожей" (Le Palais Ducal ) французского художника-импрессиониста Клода Моне(1840-1926) продана с аукциона Sotheby's в Лондоне за 27,5 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.
"Эта завораживающая картина является настоящим шедевром и относится к числу величайших творений Моне, написанных во время его первой и единственной встречи с Венецией", - заявила руководитель департамента импрессионистов и современного искусства Sotheby's.
Читайте также
Художник и его жена Алиса оставались в Венеции с октября по декабрь 1908 года, в результате чего было создано тридцать семь полотен на различные венецианские сюжеты.
Дворец Дожей на Гранд-канале с одной и той же точки Моне нарисовал в трех вариантах, лишь немного изменяя отражение в воде и освещение. Одно из этих полотен сейчас находится в коллекции Бруклинского музея в Нью-Йорке, а другое – в нью-йоркском музее Метрополитен.
Покупатель третьего "Дворца дожей" пожелал остаться неизвестным.
Ранее в Гонконге, на аукционе Christie's с молотка ушла коллекция личных вещей французского художника Клода Моне. Вещи были проданы на 11 миллионов долларов.
Также директор лондонской Галереи Ричарда Грина Джонатан Грин обнаружил ранее неизвестную картину Клода Моне.
А между тем, стало известно имя самого дорогого художника из ныне живущих. Картина "Бассейн с двумя фигурами" Дэвида Хокни ушла с молотка за рекордные 90 миллионов долларов в Нью-Йорке. Это автоматически сделало его самым дорогим среди живых художников.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Картина Моне ушла с молотка за рекордную цену". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Картину русского художника продали за 5,5 млн долларов
Общая выручка аукционного дома от продажи картин превысила $17,2 млн
На аукционе Sotheby's за 4,3 млн долларов продали картину бельгийского художника
На полотне изображены пять разноцветных деревьев на фоне грозового неба и пустыни