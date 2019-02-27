Картина Моне ушла с молотка за рекордную цену

Покупатель пожелал остаться неизвестным

Фото: Getty Images

Картина Моне ушла с молотка за рекордную цену //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/5f3/c70/5c75f3c70f6bb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/5f3/c70/5c75f3c70f6bb.jpg 2019-02-27T03:44:00+02:00 Евросоюз Покупатель пожелал остаться неизвестным

Картина "Дворец дожей" (Le Palais Ducal ) французского художника-импрессиониста Клода Моне(1840-1926) продана с аукциона Sotheby's в Лондоне за 27,5 млн фунтов стерлингов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

"Эта завораживающая картина является настоящим шедевром и относится к числу величайших творений Моне, написанных во время его первой и единственной встречи с Венецией", - заявила руководитель департамента импрессионистов и современного искусства Sotheby's.

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Художник и его жена Алиса оставались в Венеции с октября по декабрь 1908 года, в результате чего было создано тридцать семь полотен на различные венецианские сюжеты.

Дворец Дожей на Гранд-канале с одной и той же точки Моне нарисовал в трех вариантах, лишь немного изменяя отражение в воде и освещение. Одно из этих полотен сейчас находится в коллекции Бруклинского музея в Нью-Йорке, а другое – в нью-йоркском музее Метрополитен.

Покупатель третьего "Дворца дожей" пожелал остаться неизвестным.

Ранее в Гонконге, на аукционе Christie's с молотка ушла коллекция личных вещей французского художника Клода Моне. Вещи были проданы на 11 миллионов долларов.

Также директор лондонской Галереи Ричарда Грина Джонатан Грин обнаружил ранее неизвестную картину Клода Моне.

А между тем, стало известно имя самого дорогого художника из ныне живущих. Картина "Бассейн с двумя фигурами" Дэвида Хокни ушла с молотка за рекордные 90 миллионов долларов в Нью-Йорке. Это автоматически сделало его самым дорогим среди живых художников.

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